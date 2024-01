VIDEO | Fabulos! Un bărbat a reușit să contacteze Stația Spațială Internațională cu o antenă improvizată de el

Bărbatul pasionat de radio cu undă scurtă, numit Doug, a realizat unul dintre cele mai captivante contacte posibile atunci când a vorbit cu un astronaut de pe Stația Spațială Internațională (ISS) folosind o antenă pe care a construit-o personal.

În luna iulie a anului 2023, Doug a avut o conversație cu astronautul în timp ce ISS trecea pe deasupra zonei sale. Experiența a fost descrisă de el ca fiind una extrem de memorabilă. Într-un mesaj postat pe pagina sa de YouTube, Doug a împărtășit bucuria sa: „Am realizat numeroase contacte vocale și APRS (Sistem de Raportare Automată a Pachetelor) prin sateliții FM și repetorul ISS. Dar am vrut întotdeauna să vorbesc cu un astronaut. În timpul weekendului Memorial Day, am reușit în cele din urmă să fac acest contact. Am făcut contact cu ISS și am vorbit cu Woody Hoburg. Ce emoție!”

Detaliile privind modul în care Doug a reușit să stabilească această legătură nu sunt specificate în textul furnizat. Totuși, în general, acești entuziaști de radio cu undă scurtă utilizează echipamente specializate și proceduri adecvate pentru a realiza comunicarea cu sateliții și alte stații radio, inclusiv ISS. Este posibil ca Doug să fi planificat și să fi ales momentul potrivit când ISS trecea în raza de acoperire a antenei sale pentru a realiza acest contact impresionant.

Deși astronauții au multiple responsabilități la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), mulți dintre ei dețin licențe de operatori radio amatori și se arată bucuroși să intre în discuții cu operatori de pe Pământ.

Programul Radioamatorilor pe Stația Spațială Internațională (ARISS), în care participă NASA, ESA, CSA și Roscosmos, încurajează elevii să stabilească contacte cu stația spațială pentru a stimula interesul lor pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică. În cadrul acestui program, ISS organizează periodic sesiuni de discuții cu elevii prin radio, dar interacționează și cu amatori entuziaști care utilizează propriile lor echipamente.

Operatorii de radio amatori au remarcă faptul că este destul de rar să conversezi cu un astronaut în afara unui contact educațional programat, deoarece trebuie să se alinieze mai mulți factori pentru ca acest lucru să se întâmple. Un exemplu notabil este contactul realizat de un operator de radio amator și fiica sa cu astronautul Kjell Lindgren în august 2022.

Ascultarea ISS este considerabil mai accesibilă, necesitând doar o configurație simplă, iar urmărirea unui video live de pe ISS este mereu la un clic distanță, disponibil pe canalul de YouTube al NASA.