VIDEO Florin Cîţu a refuzat să respecte legea și să le mărească salariile profesorilor, dar se revanșează și anunță că îi vaccinează cu prioritate

Premierul Florin Cîţu a declarat, joi seară, că vaccinarea profesorilor se va realiza ”într-un timp scurt”, dând exemplu personalului din sistemul medical care a fost vaccinat într-o lună de zile. Cîţu anunţă că din martie vom avea 2,4 milioane de doze şi apoi numărul va creşte, iar la finalul lunii septembrie se va ajunge ca 70% din populaţie să fie vaccinată.

Florin Cîţu a fost întrebat, joi seară, la Digi 24, despre diferenţele de opinie pe care le-a avut cu ministrul sănătăţii şi a afirmat: ”Era vorba despre a da sau a nu da o amendă şi am spus foarte clar, campania de vaccinare înseamnă să îi vaccinăm pe toţi românii. Nu cred că există o întreagă strategie de a eluda sistemul. Probleme vor exista tot timpul, dar până la urmă vrem să vaccinăm toţi românii. Acolo vrem să ajungem. Şi campania din România, nu o spun eu, o spun statisticile, suntem pe locul trei în Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte campania de vaccinare. Am început foarte bine cu medicii, apoi am mers cu persoanele în vârstă şi cronicii şi am avut acea problemă cu oferta de vaccin, dar s-a rezolvat, iar din martie vom avea 2,4 milioane de doze şi apoi numărul va creşte”.

Citește și: Maia Sandu i-a dat lovitura de grație lui Vladimir Plahotniuc

Ciţu a precizat că se va trece la vaccinarea profesorilor, care se va realiza destul de repede.

”Nu i-a uitat nimeni pe profesori. Când a trebuit să trecem la vaccinarea profesorilor, a fost acea problemă cu vaccinul de la Pfizer, când se schimbau sumele de la o zi la alta aproape şi atunci am intrat într-o situaţie în care a trebuit să facem reprogramări. Am revenit la normal, vor fi şi centre mobile de vaccinare pentru profesori, veţi vedea că se face foarte rapid vaccinarea profesorilor”, a mai afirmat premierul.

Citește și: Clotilde Armand preferă ”dracii”: ‘Așa este atunci când ești obișnuit să te uiți doar la diamante”

Acesta a precizat că se va începe ”cât mai rapid” vaccinarea profesorilor.

”Dar vă aduc aminte că s-au vaccinat aproape toţi medicii în o lună aproape. Deci vom reuşi să facem şi vaccinarea profesorilor într-un timp scurt”, a mai declarat Cîţu, precizând că lunar vor ajunge tot mai multe doze de vaccin în România.

Citește și: Marcel Ciolacu, ieșire în forță: ‘Nu vom permite lăsarea în paragină a patrimoniului național!’ .