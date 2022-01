VIDEO Florin Cîțu pune presiune pe Adrian Câciu: 'Ar arăta urât în fața investitorilor străini creșterea deficitului în decembrie'

Liderul PNL, Florin Cîțu, a declarat marți, la Senat, că speră ca execuția bugetară să nu arate o creștere a deficitului bugetar în decembrie 2021, când la Finanțe s-a instalat un ministru PSD,

„Eu stiu ca in 11 luni deficitul bugetar era de 4,3 - 4,4. Sper sa nu fi avut in ultima luna un deficit mai mare de 5 sau 6, pentru ca asta ar insemna sa facem un deficit bugetar de 2-3 puncte procentuale intr-o singura luna, ceea ce ar arata totusi urat in fata investitorilor straini”, a afirmat Cîțu, fost premier și fost ministru de finanțe.