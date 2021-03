Florin Cîțu stinge 'incendiul' de imagine din Guvern. Premierul a explicat de ce este nevoie de noi restricții - VIDEO

După ce Guvernul a fost acuzat inclusiv de unii din susținătorii săi că a introdus restricții fără să le explice în amănunt și de aici s-a ajuns ca oamenii să nu înțeleagă necesitatea adoptării noilor măsuri, premierul Florin Cîțu a ieșit miercuri la Palatul Victoria să explice, în premieră în mandatul său, care a fost rațiunea pentru noile măsuri.

„Am avut o intalnire onesta cu specialistii, cu medici epidemiologici, oameni care lucreaza la ATI, sa vad ce se intampla, care e diferenta fata de celelalte valuri. De ce am ajuns asa repede la 1.400 cazuri la ATI? Am aflat cateva lucruri diferite fata de ce s-a intamplat anul trecut in Romania. In primul rand, asta e cel mai ingrijorator, persoaele care ajuns la ATI ajung intr-o situatie mult mai dificila decat anul trecut. Faptul ca ne putem testa acasa si stam acasa cand vedem ca suntem testati pozitiv multe persoane nu-si iau medicatia, nu suna medicul de familie si atunci ajung intr-o situatie mult mai grava la ATI. Asta e o mare diferenta fata de ce aveam de anul trecut.

Trebuie sa ascultam foarte mult ce ne spun medicii pentru ca presiunea pe sistemul medical este foarte foarte mare. Nu are sens sa intram in discutii de ce avem doar 1.400 de paturi, vor fi 1.600, e un sistem de sanatate construit asa in 30 de zile si pe care nu putem sa-l schimbam intr-un an. Nu poti peste noapte sa schimbi lucrurile. De aceea era nevoie de aceste masuri si am cerut de la specialisti ce putem sa facem o perioada sa incetinim raspandirea virusului ca sa ne putem vaccina. Singura solutie de iesire din pandemie este vaccinarea. Nicio alta masura nu ne ajuta.

Au fost multe discutii. E adevarat, specialistii au venit cu masuri mult mai dure. Am venit cu o varianta, am luat aceasta decizie pentru ca trebuie sa luam in calcul faptul ca romanii sunt de un an de zile in aceasta situatie dificila si inteleg ca toti avem aceasta reticenta fata de noi masuri.

Sunt masuri care ne ajuta pe termen scurt, luam aceasta, luna viitoare, sa acceleram vaccinarea si pe urma veti vedea ca lucrurile se vor schimba.

Am vrut sa stiti lucrurile acestea. Nu a fost o decizie usoara.

Ceea ce aveam noi pana acum nu mai oprea raspandirea coronavirusului, era clar ca trebuia sa venim cu masuri suplimentare. Sunt cele mai relaxate din Uniunea Europeana astazi”, a declarat Florin Cîțu.