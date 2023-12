VIDEO FOTO - Haos la Belgrad în seara de ajun: Sediul Primăriei a fost încercuit de mii de protestari

Mii de persoane s-au strâns duminică în centrul Belgradului pentru a cere anularea alegerilor parlamentare şi locale desfăşurate în urmă cu o săptămână şi declarate incorecte de observatorii internaţionali, informează Reuters, conform Agerpres.

Forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene, după ce câţiva zeci de oameni au încercat să intre în sediul primăriei capitalei sârbe, unde se află sediul Comisiei electorale.

Unii demonstranţi au escaladat zidurile clădirii şi au spart mai multe ferestre.

Srdjan Milivojevic şi Vladimir Obradovic, membri ai conducerii alianţei 'Serbia împotriva Violenţei', au încercat să deschidă uşa clădirii primăriei, dar nu au reuşit să intre în imobil.

Partidul Progresist Sârb (SNS) s-a plasat pe prima poziţie, cu 46,72% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare publicate de Comisia electorală naţională. Alianţa 'Serbia Împotriva Violenţei' a ocupat poziţia a doua, cu 23,56% din voturi, iar pe locul al treilea s-a plasat Partidul Socialist din Serbia, cu 6,56% din sufragii.

Însă scrutinul a suscitat numeroase critici după ce o echipă de observatori internaţionali, ce a inclus reprezentanţi ai OSCE, a denunţat o serie de ''nereguli'', printre care cazuri de ''cumpărare a voturilor''. De asemenea, printre neregulile semnalate figurează buletine de vot falsificate ce au fost găsite în mai multe urne de vot la Belgrad.

#BREAKING #Serbia #Belgrade The moment when one of the protesters breaks the glass on the entrance door of the Assembly of Belgrade. pic.twitter.com/Fr55ttlaCl — The National Independent (@NationalIndNews) December 24, 2023

#BREAKING #Serbia President of Serbia, Aleksandar Vučić, to address the emerging crisis situation in Belgrade, as 'Serbia Against Violence' supporters attempt to forcibly enter the City Assembly.

Footage: TASS pic.twitter.com/p5nUXvrP9g — The National Independent (@NationalIndNews) December 24, 2023

Serbia’s increasingly authoritarian president @AVucic has just said there are “only 2’490 people protesting” against his fraudulent elections.



2’490 people in Belgrade now: pic.twitter.com/TJ6wT6o0Xm — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) December 24, 2023

#BREAKING #Serbia Look at the scale of the protests in Belgrade at this moment. pic.twitter.com/Se5xt3YgJf — The National Independent (@NationalIndNews) December 24, 2023

Dramatic scenes in front of the Assembly of Belgrade as the protesters destroy glass on the windows and doors.#Serbia#Belgrad pic.twitter.com/AuWDAMi4Cl — Politics World Wide Web (@PetrosVarelas) December 24, 2023