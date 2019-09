VIDEO − Gafă dublă la meciul Franța-Albania: nervi, fluierături și hohote de râs

O gafă importantă a organizatorilor a avut loc, sâmbătă seară, pe Stade de France, înaintea meciului Franţa – Albania, din preliminariile Euro-2020, relatează L'Equipe, potrivit News.ro.

Potrivit L’Equipe, mai întâi pentru adversarii francezilor a fost intonat un alt imn decât cel al Albaniei, cel al Andorrei, adversara de marţi a Franţei. Iritaţi, fanii albanezi au început să fluiere încă de la primele note. După intonarea Marseillezei, jucătorii albanezi au refuzat să îşi ia locurile pe teren, cerând să fie intonat imnul lor.

După câteva minute de confuzie şi aşteptare, crainicul stadionului a cerut scuze publicului, însă la rândul său a greşit, anunţând: “Imnul Armeniei va fi intonat imediat”. Anunţul a fost întâmpinat cu noi fluierături, dar şi cu hohote de râs. În cele din urmă, a fost intonat imnul Albaniei şi totul a revenit la normal.

Meciul a început la ora locală 21.52, cu şapte minute întârziere faţă de ora programată.

They played the Andorran anthem before the France-Albania match. Albania refused to play until the correct anthem had been played.



This is inexcusable on the part of the host France - you had one job!#ALBFRA pic.twitter.com/wxfJxgKF2p