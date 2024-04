VIDEO| Imagini care vă pot afecta emoțional - Israelul a făcut prăpăd în tabăra de refugiați din Gaza

O înregistrare video grafică, obţinută în exclusivitate de CNN de la martorul ocular Nihad Owdetallah, arată mai multe victime împrăştiate pe podea, inclusiv copii. Zeci de oameni par să alerge panicaţi, ţipând şi încercând să numere şi să care cadavrele. Printre cadavre se vede o masă de foosball acoperită de praf.

Owdetallah, care locuieşte în tabără, a declarat pentru CNN că a auzit o explozie marţi, în jurul orei locale 15:40, la o distanţă de 30-40 de metri de el.

"Am mers imediat să văd ce s-a întâmplat şi am găsit cadavre aruncate pe jos. Oameni care ţipau, copii care ţipau. Copii morţi pe jos. Jucau doar foosball şi au fost martirizaţi", a spus el.

Imagini filmate pentru CNN din interiorul Spitalului Martirilor Al-Aqsa arată un flux continuu de victime şi răniţi care sunt aduşi înăuntru, în timp ce camera de urgenţă este plină de pacienţi, inclusiv mai mulţi copii răniţi, care plâng pe podea. Membrii familiilor sunt văzuţi înghesuindu-se la cadavrele celor dragi, sărutându-le şi plângând.

O înregistrare video din interiorul morgii spitalului arată familii care încearcă să îi identifice pe cei dragi printre cei decedaţi. Fatmeh Issa arată spre un sac de cadavre alb cu faţa însângerată a unui băiat expusă, spunând la CNN: "Acesta este fiul meu".

O înregistrare video din afara curţii spitalului arată oameni care par îndureraţi, în special femei care se împing să intre în spital, plângând după cei dragi. Zeci de oameni sunt văzuţi adunându-se în curte spunând rugăciuni pentru cei decedaţi înainte ca aceştia să fie duşi la înmormântare.

CNN a contactat Forţele de Apărare Israeliene (IDF) pentru comentarii, dar nu a primit încă un răspuns.

The mothers of the witness. Those who rose as a result of the bombing of the Al-Maghazi market area in the farewell of their children.



The mothers of the martyrs who rose as a result of the bombing of the Al-Maghazi market area bidding farewell to their sons. pic.twitter.com/xMWxoaAEXj