VIDEO | Imaginile unui miracol: copil sirian de 5 ani, găsit în viață sub un morman de moloz

Băiețelul a fost prins în capcană când casa lui s-a panicat și s-a prăbușit în timp ce dormea. Trei degete de la picioare mici, acoperite de praf, care se strecurau printre tijele de fier rupte într-un morman de moloz, au oferit luni o rază de speranță salvatorilor sirieni, care s-au grăbit să salveze un băiețel din satul Qatma, scrie The Telegraph.

Ahmed, un copil de aproximativ cinci ani, a fost prins de o placă uriașă de beton, în timp ce casa sa s-a panicat și s-a prăbușit când un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade a lovit în primele ore ale dimineții de luni, în timp ce dormea în patul său.

Într-o înregistrare video dramatică difuzată de Căștile Albe siriene, salvatorii pot fi văzuți strigându-și instrucțiuni urgente unii altora peste zgomotul ciocănitului unui burghiu pneumatic, în timp ce încearcă să-l extragă din "închisoarea" sa îngrozitor de înghesuită sub dărâmături precare. Împotriva șanselor, ei reușesc să îl elibereze pe băiat.

El este vizibil îndurerat, zgâriat, plin de noroi și sânge, lăsând să iasă un strigăt slab în timp ce este legănat de un salvator și dus în siguranță. Ahmed este văzut ulterior pe o targă, echipat cu o mască de oxigen, în timp ce o ambulanță îl duce de urgență la spital. Un medic de lângă el îl consolează în liniște cu cuvântul "yalla" (haide).

