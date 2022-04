VIDEO - Incendiu devastator la o centrală în Rusia: sabotaj din partea Ucrainei?

Un incendiu puternic a avut loc la Sahalin GRES-2, a declarat serviciul de presă al PJSC Sakhalinenergo pentru Interfax.

"Angajații centralei au eliminat un incendiu în compartimentul turbinei. Dar focul a izbucnit din nou cu vigoare. Compartimentul turbinei este în flăcări. Situația este agravată de vântul puternic din zonă", a precizat sursa.

Potrivit acestuia, nimeni nu a fost rănit, încărcătura asupra alimentării cu energie a fost preluată de CET-ul Yuzhno-Sakhalinsk-1 și de turbina cu gaz Nogliki. Tot personalul GRES-2 a fost evacuat.

Potrivit serviciului de presă al guvernului regional, incendiul s-a extins la acoperișul gres-2. Alte echipaje de pompieri au fost implicate în lupta împotriva incendiului.

La rândul său, guvernatorul regiunii, Valery Limarenko, în canalul său de Telegram, a declarat că un elicopter al Ministerului situațiilor de urgență va fi implicat în stingerea incendiului de la Sahalin GRES-2. "Conform ordinului meu, Ministerul Situațiilor de Urgență pregătește prompt un elicopter pentru a se implica în stingerea incendiului de la GRES-2", a scris el.

Procuratura regiunii Sahalin efectuează o inspecție cu privire la faptul incendiului și a luat controlul măsurilor de eliminare a acestuia, precum și alimentarea corespunzătoare cu energie electrică în regiune, informează serviciul de presă al departamentului.

Procurorul districtului Tomarinsky a mers la fața locului. Inspecțiile organizate de organele abilitate în vederea stabilirii cauzelor incendiului și a circumstanțelor producerii acestuia se află, de asemenea, sub controlul procuraturii, a precizat serviciul de presă.

GRES-2 este situat în satul Ilyinskoye, districtul Tomarinsky (coasta de vest a Sahalinului).

Cauza incendiului este în curs de investigare. În cele din urmă incendiul a fost lichidat.

Incendiul este cu atât mai suspect cu recent Mikhail Podoliak, consilierul președintelui Volodimir Zelenski și liderul delegației ucrainene în negocierile de pace, a confirmat, indirect, că Ucraina a lansat atacurile asupra mai multor puncte din Rusia.

În ultimele zile, în Belgorod, Voronej și Kursk au fost vizate depozite de arme și combustibil.

„Regiunile Belgorod, Voronej, Kursk încep să experimenteze activ conceptul demilitarizării. Cum să explic? Foarte simplu. Dacă voi decideți să atacați o altă țară, să ucideți tot ce este acolo, să striviți sub tancuri oameni pașnici și vă folosiți de depozitele de la graniță ca să alimentați aceste crime, atunci, mai devreme sau mai târziu, va veni nota de plată.

Când Rusia atacă cu o asemenea intensitate, nu poți sta pasiv. Așadar, dezarmarea depozitelor din Belgorod-Voronezh este un proces absolut natural. Karma este nemiloasă”, a scris Podoliak pe rețelele de socializare, potrivit Meduza.io.

A major fire broke out at #Sakhalin's GRES-2 Power Station near the village of Ilyinskoe in #Tomarinsky District, #Russia. pic.twitter.com/qyEFl6asm0