VIDEO - Începe rebeliunea și în Belarus? O grupare paramilitară a dat deja ordinul

"Vom avea nevoie de oameni pentru acțiuni decisive. Pregătiți-vă să vă alăturați unităților de autoapărare și așteptați semnalul nostru", a declarat regimentul într-o filmare video publicată Online.

Gruparea extremistă de opoziție din Belarus, Regimentul Kastus Kalinouski, îl avertizează pe președintele Lukașenko că "se apropie momentul în care va fi destituit", în urma tulburărilor interne de la Moscova.

Regimentul susține că are o "rezervă uriașă" de trupe în Belarus, inclusiv militari activi, militari în rezervă și cetățeni obișnuiți, "gata să elibereze Belarusul".

Grupul cere forțelor de securitate din Belarus să nu se implice în actuala criză rusă și să se alăture în schimb "rebeliunii" lor.

„Pregătiți-vă să vă alăturați unităților de autoapărare, fiecare oraș, fiecare stradă trebuie să fie gata să își controleze propriul teritoriu și să mențină ordinea. Soldați, rezerviști, belaruși, așteptați semnalul nostru, se apropie timpul pentru libertate”, se arată în declarație.

Ministerul de Interne din Belarus monitorizează evoluția situației din Federația Rusă, a declarat Natalya Sakharchuk, purtătoarea de cuvânt a ministerului pentru TASS. Trupele interne și organele de afaceri interne din Belarus acționează în conformitate cu situația emergentă, mai spune sursa citată.

