Video incredibil - Patru cisterne de petrol, avariate în atacul cu dronă de la Sevastopol, ard

”Un incendiu este în curs la un depozit de petrol, la Golful Kazacea (...). Potrivit primelor informaţii, el a fost provocat de un atac cu dronă”, a anunţat într-o postare pe Telegram guvernatorul Sevastopolului Mihail Razvojaiev. ”Nimeni nu a fost rănit”, anunţă el. Aproximativ 60 de pompieri au fost trimişi să lupte împotriva sinistrului, care a cuprins o suprafaţă d aproximativ 1.000 de metri pătraţi.

An oil depot is on fire in Sevastopol after being hit by a drone in the early morning. pic.twitter.com/ll8zY2v8a2