Video | Inundații istorice în Rusia - Guvernator: Părăsiţi imediat zonele! / Situația critică și alte zone ale lumii, unde s-au înregistrat zeci de morţi

Autorităţile din regiunea rusă Kurgan din Urali au îndemnat duminică locuitorii să îşi părăsească "imediat" locuinţele din cauza inundaţiilor istorice, care afectează deopotrivă şi Kazahstanul, avertizând că situaţia va deveni "foarte dificilă" peste noapte, relatează AFP, potrivit news.ro.

"Compatrioţii mei, părăsiţi imediat zonele inundate", a scris guvernatorul Vadim Şumkov. "O situaţie foarte dificilă, cu ape în creştere, este aşteptată în timpul nopţii", a spus el, avertizând locuitorii că lucrurile s-ar putea schimba "radical într-o direcţie negativă", fără ca aceştia să aibă "timp să reacţioneze".

Nivelul râului Tobol este în creştere şi "a început să plouă, ceea ce provoacă un volum suplimentar de apă", a explicat Vadim Şumkov. În jur de 18.000 de persoane s-ar putea afla în zona de urgenţă, potrivit agenţiei Ria Novosti, pe baza previziunilor oficiale.

Inundaţiile majore, care afectează părţi din sudul Rusiei şi Kazahstan, sunt cauzate de precipitaţiile abundente combinate cu creşterea temperaturilor, topirea bruscă a zăpezii şi spargerea gheţii de iarnă care acoperă râurile şi cursurile de apă.

Cel puţin 20.000 de persoane au fost evacuate în Rusia, potrivit datelor furnizate de diferite autorităţi regionale. În total, aproape 40.000 de locuinţe au fost deja inundate, a anunţat agenţia de stat TASS, citând autorităţile.

În Kazahstan, o ţară vastă din Asia Centrală, peste 102.000 de persoane au fost evacuate, potrivit Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă. Sâmbătă, apa ajunsese la periferia oraşului Petropavlosvk, capitala regiunii Kazahstan-Septentrional (220.000 de locuitori), unde electricitatea şi apa potabilă au fost parţial întrerupte.

În Rusia, în Orenburg, unul dintre cele mai afectate oraşe din regiunea cu acelaşi nume, apele fluviului Ural au invadat parţial unele drumuri şi s-au revărsat în zonele rezidenţiale, transformând cartierele în iazuri. Şi aici au fost ordonate evacuări.

În regiunea Tiumen din vestul Siberiei, locuitorii din două sate au început să fie relocaţi temporar din cauza revărsării râului Işim. Potrivit autorităţilor, se aşteaptă ca vârful inundaţiilor în această regiune să fie atins abia în jurul datei de 23-25 aprilie.

Deşi gradul de influenţă a schimbărilor climatice nu a fost încă determinat, oamenii de ştiinţă au stabilit deja că încălzirea globală încurajează fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi precipitaţiile abundente, ce provoacă inundaţii. Şi alte ţări ale lumii se confruntă cu astfel de situaţii catastrofale.

Astfel, în total, 58 de persoane au murit în Tanzania de la începutul lunii aprilie din cauza ploilor abundente care au afectat această ţară din Africa de Est în ultimele săptămâni, a anunţat duminică purtătorul de cuvânt al guvernului.

"De la 1 aprilie până la 14 aprilie 2024, s-au înregistrat 58 de decese provocate de ploile abundente, care au dus la inundaţii", a declarat Mobhare Matinyi în cadrul unui briefing de presă, subliniind că regiunea de coastă a fost una dintre cele mai afectate.

Cel puţin 33 de persoane au murit începând de vineri în urma inundaţiilor şi a viiturilor din Afganistan, a anunţat duminică un oficial din cadrul Departamentului de gestionare a dezastrelor naturale. Douăzeci din cele 34 de provincii afgane se confruntă în prezent cu un nivel ridicat de precipitaţii, inclusiv provincia Kabul.

"Potrivit primelor informaţii, începând de vineri, inundaţiile fulgerătoare au provocat pierderi umane şi financiare importante", a declarat purtătorul de cuvânt Janan Sayeq. "Treizeci şi trei de persoane au murit şi 27 au fost rănite". Majoritatea deceselor au fost cauzate de căderea acoperişurilor, a adăugat el.

Precipitaţiile au provocat, de asemenea, distrugerea totală sau parţială a aproape 600 de case şi au distrus 580 de kilometri de drumuri. Aproape 800 de hectare de terenuri agricole au fost inundate şi 200 de capete de vite au murit înecate, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Aceste inundaţii afectează aproape toate regiunile în această primăvară, sezonul ploios tradiţional în Afganistan. Previziunile pentru săptămâna viitoare indică mai multe ploi în ţară, în special în provinciile Kabul şi Ghazni (centru-est), Nangarhar (est) şi Kandahar (sud).

Aproape 60 de persoane au murit în urma ploilor abundente din ultimele trei săptămâni ale lunii martie. Afganistanul a avut o iarnă foarte secetoasă şi a fost puternic afectat de tulburările climatice.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, această ţară, devastată de patru decenii de război şi una dintre cele mai sărace din lume, este, de asemenea, una dintre cele mai slab pregătite pentru a face faţă consecinţelor schimbărilor climatice.

O alunecare de teren a provocat moartea a cel puţin 19 persoane şi dispariţia altor două în provincia Sulawesi de Sud, din centrul Indoneziei, în urma unor precipitaţii abundente, au anunţat duminică serviciile de urgenţă.

Sulaiman Malia, şeful agenţiei locale de gestionare a dezastrelor, a declarat că au fost recuperate trupurile celor decedaţi şi a doi supravieţuitori în urma dezastrului care a lovit satele din regiunea Tana Toraja din provincie sâmbătă seara.

"Au fost 19 morţi, 4 în sudul Makale şi alţi 15 în satele din jurul Makale", a declarat el pentru AFP într-un bilanţ actualizat. "În prezent, căutăm în continuare alte victime", a adăugat oficialul, precizând că două persoane sunt încă date dispărute, probabil pentru că au fost îngropate.

Tana Toraja şi zona înconjurătoare au fost "lovite de ploi abundente, în special în cursul săptămânii trecute, practic fără nicio întrerupere", a adăugat el.

Precipitaţiile abundente au erodat solul în zonele rezidenţiale de pe versanţii munţilor, provocând alunecări de teren care au îngropat casele oamenilor, a explicat Malia.

Indonezia este predispusă la alunecări de teren în timpul sezonului ploios, iar fenomenul a fost exacerbat în unele zone de defrişări.

La începutul lunii martie, viiturile şi alunecările de teren de pe insula Sumatra au ucis cel puţin 30 de persoane, iar alte zeci sunt încă date dispărute.

În decembrie anul trecut, o alunecare de teren şi inundaţii au măturat zeci de case şi au distrus un hotel în apropierea lacului Toba din Sumatra, provocând moartea a cel puţin două persoane.

The flood is rapidly approaching the Russian city of Kurgan



The city is about 50 kilometers away. The local governor reported that the water is moving at a rate of 15-20 kilometers per day. pic.twitter.com/bu7XTDJeHH