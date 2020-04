VIDEO Ion Cristoiu vede partea plină a paharului: 'Ce am câştigat de pe urma coronavirusului'

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu a dezvăluit că restricţiile impuse de criza coronavirusului l-au obligat să facă unele economii, traduse prin mai mulţi bani în portofelul său de pensionar. Statul în casă i-a cruţat tălpile de la pantofi, turul de la pantaloni, valizele.

“Eu nu sunt simptomatic, sunt asimptomatic din punctul acesta de vedere deoarece sunt un om care scriu foarte mult, închis într-o carapace. Practic mă duceam la Biblioteca Academiei care e peste drum de casa mea. Lucrul pozitiv este faptul că am făcut economie de valize. În fiecare dimineaţă trebuia să zurui cu roţile o valiză şi un rucsac. Am făcut economie de tur de pantaloni că nu mai stau în costum cum şedeam la bibliotecă. Foarte important, de tălpi de pantofi, am consumat mult mai puţine că nu mai merg la Biblioteca Academiei. Acolo, mă ajuta cineva să urc scările, îi dădeam nişte bani, am făcut economii, deci nu mai plătesc la nimeni. Nu am mai cărat cu mine toate laptopurile. Am câştigat un oarecare timp deoarece până ajungeam dimineaţă la Bibliotecă, plecam la 9, până aşezam toate ălea pe masă, acolo, trecea timpul. Asta ar fi pozitiv”, a mărturisit jurnalistul.

Chiar dacă statul în casă a avut un efect negativ asupra inspiraţiei pe care, înainte criză, şi-o regăsea în plimbările la Sinaia sau Găgeşti Deal, Ion Cristoiu a înlocuit aceste ieşiri cu mersul la piaţă, care, paradoxal, s-a dovedit benefic pentru portofelul său.

“Negativ e faptul că eu la două săptămâni dacă nu ies în ţară, în sensul să ies undeva să dorm o noapte într-o altă localitate, nu mai am aşa mare inspiraţie, dar acum am înlocuit mersul până la Sinaia sau până la Găgeşti Deal cu mersul la piaţă. Nu în ultimul rând am făcut economie de cauciucuri, de benzină. Deci undeva e mult mai bine decât înainte şi aici, un alt paradox. Înainte cumpăram foarte multe device-uri. Temător să nu vină prea mulţi aducători de pachete la mine acasă, am făcut economii. Nu am mai cumpărat tot felul de pe Amazon, uneori destul de scumpe, şi am făcut iar o economie la pensia mea”, a conchis publicistul.

