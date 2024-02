VIDEO – Jurnalista Anca Alexandrescu, discuție spumoasă cu Florian Coldea, pe aeroport: 'Mi-a spus că ticăloșia are o limită!'

Fostul șef operativ al SRI, generalul (r.) Florian Coldea, a fost la Untold, în Dubai! Numai că la întoarcerea acasă a dat nas în nas cu jurnalista Anca Alexandrescu, de la Realitatea Plus. Cei doi au purtat un dialog spumos fix pe aeroport.

Anca Alexandrescu i-a pus mai multe întrebări lui Coldea, însă acesta a refuzat să răspundă. Anca Alexandrescu susține că a fost făcută "ticăloasă" de Coldea înainte să înceapă filmarea.

„Domnul Coldea a avut ghinionul (sau norocul) de a veni la Bucuresti in acelasi avion cu mine! A tinut neaparat sa vina sa ma salute si sa mi spuna ca este cu fiica in vacanta! Mi a spus ca ticalosia are o limita… Ce i am raspuns si ce l am intrebat de fata cu toti romanii vedeti aici! Intreaga poveste si alte imagini diseara de la 21! Ma urc in avion si voi decola in cateva minute!”, a spus Anca Alexandrescu, pe pagina sa de Facebook.

Context

Fostul șef operativ al SRI, generalul (r) Florian Coldea, era să fie bătut în Dubai, la festivalul Untold. a fost văzut la prima zi a festivalului Untold Dubai. Acesta este cunoscut ca fiind amator de petreceri cu VIP-uri și viață luxoasă. În același loc și în același timp s-a aflat acolo și Sergiu Diacomatu, care îl bănuiește pe fostul SRI-ist că i-ar fi făcut dosarul penal ANRP (întregul scandal dintre Diacomatu și Coldea, aici).