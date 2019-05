VIDEO Klaus Iohannis, după ședința din PNL: 'Au vorbit pesediștii despre autostrăzi, spitale, școli, grădinițe. Ce s-a realizat? Nimic'

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 8 mai, la Sibiu, declarații de presă, la finalul ședinței Biroului Executiv al Partidului Național Liberal, împreună cu Președinții de Consilii Județene și Primarii de municipii.

Citește și: Liviu Dragnea a dat ordin și a venit răspunsul pentru Klaus Iohannis: 'Alege să rămână același biet agent de campanie electorală, ratează șansa să fie decent'

Klaus Iohannis: Am participat aici la întâlnirea conducerii PNL cu conducerea Partidului Popularilor Europeni, o întâlnire foarte importantă în pregătirea Summitului de mâine. Și de asta am venit, fiindcă am vrut să spun colegilor câte ceva despre importanța Summitului de la Sibiu.

Mâine, capitala Europei va fi în România! Mâine, Europa vine în România, la Sibiu!

Acest Summit trebuie înțeles foarte bine, și importanța lui pentru România, și pentru români.

Europa vine în România, Europa vine la români și acest Summit nu trebuie văzut ca și un eveniment singular, izolat de restul. Acest summit trebuie văzut într-un context mai larg, în contextul european, în contextul alegerilor europene.

Acest summit - și asta le-am spus celor din PNL și din PPE - acest Summit este important pentru români, fiindcă le dovedește că România contează în Europa, românii contează în Europa, votul românilor contează nu numai în România, ci în Europa!

Este un mesaj foarte, foarte important, pe care am vrut să îl subliniez încă de astăzi, în ajunul Summitului de mâine.

Iar celor din PNL le-am spus să meargă între oameni. Este campanie electorală și această campanie nu este doar așa.

Sunt politicieni, știu, în România, care spun „ah, nu prea contează aceste europarlamentare, nu prea contează referendumul”.

Ba contează! Tocmai din cauza lor contează mai mult!

Românii au șansa să își exprime opțiunea la aceste alegeri, au șansa să își exprime opțiunea la referendum. Ne găsim într-o perioadă complicată nu numai pentru Europa, o perioadă complicată și pentru România. Suntem după doi ani și jumătate de guvernare eșuată PSD.

Au vorbit pesediștii despre autostrăzi, spitale, școli, grădinițe. Ce s-a realizat? Nimic.

Ba, dimpotrivă, au atacat statul de drept, au atacat independența justiției, au reușit să arate lumii, să arate Europei, o față urâtă a României, și este foarte păcat.

Este foarte păcat, fiindcă românii au muncit mult, România s-a străduit mult să ajungă în acest punct, în care este membră recunoscută în Uniunea Europeană.

Europa vine la noi și, în loc să arătăm ce avem mai frumos, arătăm o guvernare eșuată. Este păcat, dar nu este niciodată târziu. Votul oamenilor contează!

Noi am ajuns foarte departe. Acum 12 ani, în 2007, pe 1 ianuarie, România a devenit membră a Uniunii Europene și Sibiul a devenit Capitală Culturală Europeană.

De aceea, ne aflăm la Sibiu. Sibiul este un oraș european, un oraș deschis și cred că acest lucru se va vedea și mâine.

Iar mâine, la Summit, vom arăta, noi, liderii Europei, vom arăta lumii că suntem uniți, că știm ce vrem, că vrem o Uniune puternică, unită, o Uniune care progresează rapid, o Uniune care știe să își apere cetățenii și de pericolele din afară, și de pericolele dinăuntru. O Uniune care se implică pentru valori, pentru progres, pentru bunăstare și pentru siguranța cetățenilor europeni.

Aceste lucruri am vrut să le spun celor din PNL și PPE, ca să înțelegem cu toții că întâlnirea noastră de la Sibiu, Summitul de la Sibiu, este unul din cele mai importante momente din istoria recentă a Uniunii.

Jurnalist: Ați primit scrisoarea domnului Teodor Meleșcanu, care vă cere să-l rechemați în țară?

Klaus Iohannis: Dacă m-ați întreba pe rând, aș putea să vă răspund.

Jurnalist: Pentru că vorbeați de importanța Summitului...

Klaus Iohannis: Da, vă rog!

Jurnalist: ... vreau să vă întreb, premierul Viorica Dăncilă spunea că ar trebui să solicitați liderilor europeni accelerarea aderării țării noastre la Schengen, dar și ridicarea MCV.

Klaus Iohannis: Da, aceste lucruri le-am cerut și le cer constant, încă din prima lună de mandat. Știți că în ianuarie 2015 am fost la Bruxelles și am solicitat aceste lucruri. De atunci, le solicit în continuare.

Însă, vedeți, eu nu sunt singur aici. Din păcate, avem un guvern PSD care a stricat tot ce s-a construit în ani și ani de muncă. Dacă ar fi fost oameni serioși, dacă ar fi fost pesediștii hotărâți să lucreze pentru România, eu vă garantez că, la momentul acesta, despre MCV nu se mai vorbea și am fi avut o șansă mare să intrăm în Schengen.

Oricum, eu pun problema constant, dar, ca să vorbim foarte tehnic, nu în formatul Consiliului European se discută despre Schengen, ci în formatul miniștrilor de interne.

Jurnalist: Ați primit scrisoarea domnului Teodor Meleșcanu, care vă cere rechemarea lui George Maior în țară și numirea unui nou ambasador al României în Statele Unite?

Klaus Iohannis: Da, am văzut această scrisoare și, imediat după ce terminăm cu Summitul, voi lua o decizie în această chestiune.

Jurnalist: Domnule Președinte, contează în decizia dumneavoastră raportul Comisiei SRI, în care se spune că George Maior a încălcat legea în 2014, când ar fi încercat să vă scoată, inclusiv pe dumneavoastră din jocul electoral, din cursa prezidențială?

Klaus Iohannis: Pentru mine contează toate datele importante și o să țin cont de toate datele care sunt la dispoziția mea, și vă asigur că sunt multe.

Jurnalist: Dar ați simțit acest lucru, atunci, în 2014 presiunea Serviciului Român de Informații, exercitată poate chiar prin intermediul ANI, așa cum se scrie în raportul respectiv?

Klaus Iohannis: Pot să vă spun că nu m-am simțit confortabil în 2014, cum nu m-am simțit confortabil nici în 2013, când ANI, exact în momentul când am decis să devin membru PNL, a decis să înceapă o procedură împotriva mea, o aiureală la momentul respectiv, și vom mai discuta aceste chestiuni, dar nu astăzi, la Summit.

Jurnalist: Pentru că vorbeați despre Guvern, doamna Sorina Pintea a declarat că domnia sa consideră că suntem o nație de infractori, făcea referire la mita primită în spitale. Considerați că este justificată această opinie?

Klaus Iohannis: Doamna ministru face parte dintr-un guvern, și dacă se referă la partidul domniei sale și la guvernul din care face parte, este trist dacă avem un partid și un guvern care face parte din categoria enunțată de domnia sa. Poate ar face bine cu toții să plece acasă și să ne lase pe noi, românii, să ne construim viitorul fără infractori.

Jurnalist: Doamna premier susținea că vă va suna, poate imediat după Summit, să vă întrebe ce faceți cu motivarea, când i-o veți trimite. Veți discuta cu doamna premier?

Klaus Iohannis: Da, bineînțeles că voi discuta cu doamna premier.

Jurnalist: Și motivarea când i-o veți trimite?

Klaus Iohannis:Când va fi gata, veți afla de la mine, personal. Bine, vă mulțumesc, ne mai vedem zilele acestea!