VIDEO Medicul care se luptă cu coronavirusul îi avertizează pe români: 'A crescut numărul de forme moderate şi grave şi severe în ultima perioadă'

Comandantul Spitalului Militar ROL 2, medicul Simona Ionescu, a declarat într-un interviu publicat, vineri, pe pagina de Facebook a Spitalului Militar Central că a crescut, în ultima perioadă, numărul formelor moderate, grave şi severe la pacienţii infectaţi cu noul coronavirus.

Medicul a spus că în cele patru săptămâni de când s-a redeschis Secţia de Boli Infecţioase au fost îngrijiţi 300 de pacienţi.

"De când am redeschis, în urmă cu aproape patru săptămâni, Secţia de Boli infecţioase am îngrijit până în prezent aici 300 de pacienţi. Am externat în jur de 240, avem în prezent 60 de pacienţi internaţi, rulajul este foarte mare, mai avem acum la ATI 19 pacienţi pe 23 de paturi. După părerea mea, a crescut numărul de forme moderate şi grave şi severe în ultima perioadă", a afirmat medicul militar.