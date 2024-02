VIDEO | 'Mister' Burduja îi face concurență lui Ștefan Bănică Jr: Ministrul a cântat acapella în direct meldoia care l-a ajutat să câștige Balul Bobocilor

Sebastian Burduja a fost invitatul săptămânii în podcastul „ALTCEVA cu Adrian Artene", iar în conversația cu moderatorul podcast-ului, Burduja împărtășește amintiri din perioada liceului, rememorând cum îl impresiona Elvis Presley. Pe lângă asta, a oferit și o "mostră" muzicală, interpretând una dintre piesele lui Ștefan Bănică Jr., într-un ton jovial și plin de entuziasm.

Ministrul Energiei din actualul Guvern a dezvăluit momentul în care l-a descoperit pe Elvis Presley și ce melodie interpretată de Ștefan Bănică Jr i-a adus titlul de ”Mister” la Balul Bobocilor din liceu.

”L-am descoperit pe Elvis în școala generală, nu mă întrebați de ce. Și la un moment dat mi-am dat seama că pot să cânt ca Elvis. Și am tot practicat eu cu mine în oglindă. În fine, știu aproape toate melodiile pe de rost, nu știu pe câte mi le mai amintesc de la vremea respectivă, aveam tot repertoriul.

M-am apucat de chitară, am avut câteva ore, câteva meditații, nu știu, 10-20 de ore. În principiu am învățat singur. Nu sunt vreun mare cântăreț la chitară. Dar câteva acorduri, știu să leg.

Și în clasa a IX-a a fost balul bobocilor, dar nu l-am interpretat pe Elvis. L-am interpretat pe Ștefan Bănică Jr. Oricum, e o asemănare între ei. Și am cântat ”Poveste”. M-am urcat pe scenă, era un club, nu știu cum îi zice acum, undeva Unirii, era un club celebru pe vremea aceea, nu știu cum îi spune acum. Acolo am făcut balul bobocilor și am și câștigat, am ieșit mister, cu o interpretare din „Poveste”, a declarat Sebastian Burduja, după care a început să fredoneze câteva versuri din celebra melodia interpretată de Ștefan Bănică Junior.