Video - Momentul în care o grenadă explodează la un meci de cricket în Kabul

Doi spectatori au murit, vineri, după de o grenadă a explodat la un stadion din Kabul pe care se disputa un meci de cricket, a anunţat poliţia, potrivit AFP, scrie News.ro.

“Un spectator a murit pe loc, iar celălalt a decedat mai târziu din cauza rănilor grave suferite”, a declarat Khalid Zadran, purtător de cuvânt al poliţiei din Kabul.

Naseeb Khan, responsabil al Federaţiei Afgane de Cricket, a declarat că patru spectatori au fost răniţi.

#BREAKING

An #explosion occurred inside the #Kabul international cricket Ground during the #Shepgize Cricket tournament .#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/kyQtDoal2t