VIDEO Nelu Tătaru a aflat în direct la TV că ministrul Virgil Popescu are test pozitiv la COVID: Cum a reacționat șeful de la Sănătate

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, se afla în studio la B1 TV, atunci când moderatorul l-a anunțat că ministrul Economiei, Virgil popescu, a fost confirmat pozitiv la noul coronavirus.

"Nu am intrat de mult în contact", a fost reacția lui Nelu Tătaru, atunci când trașlizatorul TV i-a spus că îi va da o veste de ultimă oră.

„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Nu am simptome grave, pentru moment. Cei apropiați sunt în regulă. Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă”. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multa treabă de făcut”, a anunțat, luni, pe Facebook, ministrul Economiei.