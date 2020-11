VIDEO Nicuşor Dan, la lansarea PNRR: România are în faţă o uriaşă oportunitate. Este nevoie de colaborare, pentru că mulţi ani de zile ea a lipsit

Primarul general Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, la lansarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, că este ”o uriaşă oportunitate”, dar ca ea să devină realitate este nevoie de colaborare, deoarece aceasta mult timp a lipsit. Dan a afirmat că a colaborat ”corect, profesionist” cu Guvernul Orban de la preluarea mandatului şi va fi ”foarte fericit” ca această colaborare să continue după alegerile parlamentare.

Nicuşor Dan participă, joi seară, la lansarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

”România are în faţă o uriaşă oportunitate, ea înseamnă efectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale românilor”, a declarat Nicuşor Dan.

Primarul general al subliniat câteva dintre proiectele avute în vedere pentru Capitală, în domeniile sănătate, transport, protejarea mediului.

”Pentru Bucureşti, oraşele din România acest PNRR este o uriaşă oportunitate. Pentru ca noi, ca societate, să folosim această oportunitate este nevoie de colaborare, pentru că mulţi ani de zile ea a lipsit din societate. Dacă vorbesc de Bucureşti sunt fericit că am avut, în această lună de mandat, am avut o colaborare corectă, directă, rapidă, profesionistă cu Guvernul României şi voi fi foarte fericit şi deschis ca ea să continue după alegerile parlamentare. Pentru ca această uriaşă oportunitate să fie fructificată, România are nevoie de un Guvern pragmatic, pro-dezvoltare, pro-bussiness, proeuropean şi prin tot ce a făcut chiar în pregătirea acestui PNRR şi ce propune pentru executarea acestui program sunt convins că Guvernul Orban va face ca toate aceste proiecte să devină realitate. Din partea Bucureştiului vă asigur de toată colaborarea noastră viitoare pentru tot ce înseamnă lucruri bune pentru bucureşteni”, a mai afirmat Nicuşor Dan.