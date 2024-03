VIDEO | O aleasă locală din Arizona, Eva Burch, anunţă în Senat că vrea să avorteze

”În acest moment, tratamentul cel mai sigur şi mai potrivit pentru mine - şi tratamentul pe care-l aleg - este avortul. Însă legile adoptate de această legislatură mă împidică s-o fac”, a anunţat luni această infirmieră de meserie într-o declaraţie solemnă în faţa colegilor ei, potrivit ABC News.

Copleşită de emoţie, această mamă a doi băieţi a povestit cum speranţele sale de a naşte din nou au fost reduse treptat, într-un ”parcurs dificil în domeniul fertilităţii”.

După un prim avort spontan în urmă cu 13 ani şi după mai multe încercări nereuşite, ea a aflat ”împotriva oricăror aşteptări”, în urmă cu câteva săptămâni, că este însărcinată.

Însă medicii i-au spus că fătul nu este viabil, moment în care a decis să pună capăt sarcinii.

Ea declară că a mai avortat, în trecut.

ECOGRAFIE CU FORŢA

Eva Burch denunţă legislaţia din Arizona şi povesteşte că a fost supusă unei ecografii transvaginale ”invazive” - în baza legislaţiei acestui stat american - de care nu avea nevoie şi că medicul său nu a prescris-o.

În Arizona, avortul este interzis după 15 săptămâni de sarcină.

Alte restricţii limitează totodată accesul pacientelor la îngrijiri legate de avort.

Femeile sunt obligate la două consulturi de specialitate, primul ”de consiliere” cu un medic, al doilea la cel puţin 24 de ore după aceea, în vederea avortului.

Ele sunt obligate de asemenea la ecografii, chiar dacă nu sunt necesare din punct de vedere medical, nesuportate de asigurările de sănătate din Arizona.

