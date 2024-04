UPDATE Orașul ucrainean Cernihiv a fost lovit de rachete rusești: 11 morți și numeroși răniți (VIDEO)

UPDATE ora 12.00 - Bilanțul victimelor a crescut la 11 morți, inclusiv o polițistă de 25 de ani, precum și 22 de răniți. Salvatorii caută în continuare victime printre ruine.

Autoritățile locale au spus inițial că sunt 8 morți și 16 răniți. Atacul a vizat infrastructura civilă, a transmis primarul orașului Cernihiv. Informația a fost confirmată și de guvernatorul regional Vyacheslav Chaus.

„La ora 10:40, sunt deja 8 morți și 18 răniți în urma loviturilor cu rachete rusești asupra Cernihivului. Operațiunea de căutare și salvare continuă”, conform autorităților locale ucrainene.

„La ora 9:03 au izbucnit trei explozii în oraș. Exploziile nu au avut loc în partea centrală a orașului, ci într-un cartier dens populat”, conform surselor citate.

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat recent că armata Ucrainei a rămas fără rachetele cu care respinge atacurile aeriene ruse, astfel că este imperios necesar și urgent un ajutor militar al occidentului.

While Ukraine aims at Russian military targets, the Russians continue to indiscriminately target residential areas, launching missiles at hospitals in broad daylight, like today in Chernihiv. A little later they will certainly announce that a "French mercenary base” or something… pic.twitter.com/hai2Mw4ljA