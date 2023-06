VIDEO Președintele INS trage două semnale de alarmă: Prăbușirea demografică și 'un deficit comercial contagios pe balanța de produse agroalimentare'

România a pierdut un milion de persoane în ultimii 10 ani, conform rezultatelor recensământului desfășurat în urmă cu un an. Prăbușirea demografică produce deja consecințe grave pentru întreaga societate și pentru economia românească. Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, a tras un semnal în domeniul demografic, la o gală ce a avut loc la Ateneul Român, unde a fost recompensat cu Premiul Eugeniu Carada pentru Economie.

”Să semnalăm care sunt riscurile majore ale declinului demografic în care se află România. Pentru fiecare dintre noi, 10 ani înseamnă foarte mult din viață. Pentru o națiune, 50-100 de ani nu înseamnă nimic. Gândiți-vă ce înseamnă că, pe actualele proiecții demografice, România va fi, în 2050-2060, cu o populație de 15 milioane de locuitori. Practic, vom fi la nivelul populației anului 1920. Cu mult mai puțin decât acum.”, a spus Tudorel Andrei.

Șeful INS a avertizat și în legătură cu deficitul comercial pe balanța de produse agroalimentare. Din 1990 încoace, România a avut doar 2 ani de excedent, a precizat Tudorel Andrei.

”(...) Domnul academician a punctat excelent marile riscuri legate de comerțul exterior cu produse agroalimentare. Suntem o țară cu potențial extraordinar, o țară în care 45% din populație trăiește în mediul rural. Din păcate, suntem o țară europeană cu un deficit comercial contagios pe balanța de produse agroalimentare, unul foarte grav. Numai în 2 ani din cei 30 de ani analizați am reușit să avem excedent, iar asta a fost întâmplător. Nu întâmplător mi-am început cartea cu două citate: unul din Mihai Eminescu, iar altul din Nicolae Xenopol. Ceea ce spuneau la momentele respective se întâmplă și acum: exportăm mult, volum mare, și importăm, din păcate, produse de volum mic și foarte, foarte scumpe. O societate nu poate fi democratică dacă nu are o statistică puternică. Istoria unei țări se scrie prin datele statistice.”, a adăugat șeful statisticii românești.

Academicianul Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a analizat volumul “Comertul exterior al României cu produse agroalimentare 1990 – 2020”, semnat de Tudorel Andrei.

”Aduc un elogiu unei noi clase de economiști, economiști pur-sânge, școliți în țară și în străinătate, care aduc onoare acestei țări. Știința este universală. Cei care încearcă să autohtonizeze premierea, să facă distincție între un premiu luat acasă pentru ce ai făcut acasă și un premiu acordat pentru ce s-a făcut în străinătate, asta este o prostie! Acest premiu, cu marele respect pe care îl am pentru toți înaintașii noștri și pentru toți cei care au împins România, au făcut România Mare, au creat-o din punct de vedere instituțional, în pofida unor vremuri extrem de potrivnice, Carada este o pildă, și este o pildă și prin modestie. Sunt nu puțini cei care au o putere a minții, dar nu au modestie.

Lumea academică, lumea universitară, nu este mult mai bună decât cealaltă societate. Cu atât mai mult este bine să recompensăm, nu pecuniar, ci faptul că ești pe o listă, pe o listă scurtă. Este mare lucru! Este mare lucru! Am revăzut contribuțiile unor colegi de-ai noștri, dintre care unii sunt excepționali.

Premiul l-am acordat domnului profesor Tudorel Andrei, ceea ce nu înseamnă că am apreciat mai puțin pe ceilalți care sunt aici. O să vă spun și de ce! Pentru că sunt economiști care au virtuozitate în practicarea și mânuirea tehnicilor cantitative, dar nu sunt contribuții esențiale. Nu deschid ușa într-o direcție care ne poate ajuta. Domnia sa are ceva care este destul de rar. Această analiză sistematică a cifrele poate să fie extrem de fastidioasă. Nu este ceva simplu. Are această capacitate extraordinară care justifică și unde este, la cârma Institutului Național de Statistică. Are formație de matematician, a făcut facultatea de matematică, este absolvent al fostei facultăți de cibernetică economică, este profesor la ASE și are și o varietate de preocupări care îți arată nu numai versatilitatea intelectuală, dar și dedicație. Eu, vă spun, am apreciat cel mai mult din lucrările domniei sale această lucrare, ” Comertul exterior al României cu produse agroalimentare 1990 – 2020”, de ce? Pentru că economia noastră și România sunt, parcă, blestemate. Au niște resurse extraordinare și, dacă ne uităm, la balanța comercială a României, acest deficit nu are cum să nu te întristeze. Este o mare hibă și o mare nereușită a guvernelor de după 1989. Vă spun acest lucru pentru că trebuie să vă mai spun ceva: piața nu rezolvă totul! Aceasta este o naivitate! Trebuie să ne deschidem și în România, să ne trezim, din acest punct de vedere și avem nevoie de o strategie. Aceste lucruri trebuie spuse! Sunt probleme pe care nu le rezolvăm de ani de zile, dacă nu de decenii. Și mai are o contribuție. Este contributor al The Lancet, una dintre cele mai cunoscute și apreciate reviste.” a spus academicianul Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.

Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, profesor la Academia de Studii Economice, Facultatea de cibernetica, statistica si informatica Economica, a fost recompensat cu Premiul Eugeniu Carada pentru Economie la cea de-a X-a ediție a Galei Premiilor Marii Loji Naționale din România pentru volumul “Comertul exterior al României cu produse agroalimentare 1990 – 2020”, apărut la Editura Academiei Române, în 2022.

Nu întâmplător un reprezentant al ASE a câștigat prestigioasa competiție, dacă ținem cont că Academia de Studii Economice din Bucureşti ocupă locul 401-600, din 1591 de universități evaluate, in clasamentul „Times Higher Education University Impact Rankings 2023”, dat publicității la data de 1 iunie a.c. Totodată,

ASE se află, pentru al 5-lea an consecutiv, pe poziții notabile în clasamentul Times Higher Education World University Rankings by Subject 2023 – în domeniile Științe Sociale (Social Sciences) și Afaceri&Economie (Business&Economics).