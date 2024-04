VIDEO - Proteste violente în Georgia, în fața Parlamentului: forțele de ordine au intervenit în forță

Poliția din Tbilisi a reținut mai mulți protestatari din fața parlamentului georgian, unde are loc o manifestație împotriva unei legi „cu privire la transparența influenței străine", a informat presa georgiană. Tot azi, în Parlamentul din Georgia, a avut loc inclusiv o bătaie pe această temă.

Ministerul Afacerilor Interne din Georgia a emis o declarație în care a chemat la calm și a rugat persoanele participante la acțiune să nu încalce legea cu privire la întruniri și demonstrații. Ministerul avertizează că poliția va fi forțată să reacționeze și să folosească mijloace speciale, asta dacă protestatarii încearcă să încalce legea.

Protestul însă continuă

Mișcarea este organizată de forțele de opoziție. La acesta participă și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale.

Forțele speciale ale Ministerului Afacerilor Interne și tunurile cu apă au fost mobilizate în fața Parlamentului.

Între timp, comisia juridică parlamentară a aprobat, luni seara, proiectului de lege, totul într-o primă lectură, dar și după unele bătăi între parlamentari (pe larg, aici).

Președintele îi susține pe protestatari

Președintele georgian Salome Zurabishvili îi susține pe participanții la protest. "O demonstrație pașnică în masă a societății civile împotriva "legii ruse" la Tbilisi. Spețnaz cu tunuri de apă și butelii de gaz sunt gata să ia măsuri împotriva civililor care își apără viitorul european. Arestările continuă. Georgia nu va accepta noua rusificare", a scris Zurabishvili pe rețelele de socializare. Zurabishvili a declarat anterior reporterilor că adoptarea acestei legi de către parlament ar însemna o schimbare în cursul politic al Georgiei de la integrarea europeană la apropierea de Rusia.

Controverse privind proiectul

Proiectul de lege nu are nicio asemănare cu legea rusă privind agenții străini, deoarece nu prevede nimic mai mult decât raportarea cheltuielilor secrete de milioane de dolari ale subvențiilor străine de către organizațiile neguvernamentale georgiene, a declarat Mamuka Mdinaradze, liderul majorității parlamentare, care a prezentat luni un raport privind proiectul de lege.

El a menționat că proiectul de lege nu prevede nicio măsură punitivă.

"Legi similare sunt în vigoare în Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia. Acestea sunt în curs de adoptare în Uniunea Europeană. Avem o întrebare, de ce nu putem adopta o lege care vizează securitatea națională a țării noastre și de ce oficialii principalelor state străine spun că Georgia nu are nevoie de o astfel de lege?", a spus acesta.

Levan Khabeishvili, președintele celui mai mare partid de opoziție, Mișcarea Națională Unită, a declarat la întâlnire că adoptarea forțată a proiectului de lege de către majoritatea parlamentară ar duce cu siguranță la proteste în masă și destabilizare politică în țară.

"De ce credem că proiectul de lege prezentat spre examinare este un analog al legii ruse privind agenții străini? Totul este evident, partidul de guvernământ conduce țara spre un regim autoritar, unde nu există loc pentru organizații neguvernamentale necontrolate, unde nu există loc pentru libertatea de exprimare", a spus el.

