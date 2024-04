VIDEO – Bătaie în Parlamentul din Georgia: pumni în cap și îmbrânceli între aleși. De la ce a început scandalul?

Liderul „Partidului Cetăţenilor”, Aleko Elisashvili, l-a atacat pe liderul majorităţii parlamentare, Mamuka Mdinaradze.

De asemenea, cearta a continuat la ședinșa Comisiei parlamentare pentru probleme juridice.

Asta nu este prima bătaie de acest tip. Un alt scandal violent a avut loc în 3 aprilie (pe larg, aici).

Georgia, fostă republică sovietică, are de mai mulţi ani ambiţia să se apropie de Occident, însă partidul puterii este acuzat că vrea să tragă ţara spre Rusia.

Revenirea acestei legi, criticate la acea vreme de Uniunea Europeană şi Washington, riscă să scoată din nou la suprafaţă profundele divizări.

Noul prim-ministru provenit din Visul Georgian, Irakli Kobahidze, a acuzat în trecut ţările europene şi SUA că vor să atragă Georgia în conflictul ruso-ucrainean.

Numirea lui a întărit suspiciunile în ceea ce priveşte intenţiile formaţiunii sale politice, chiar dacă Kobahidze asigură că aderarea ţării sale la NATO şi UE este o prioritate a sa.

Preşedinta Georgiei, Salome Zurabişvili, susţine apropierea ţării sale de Europa şi SUA, însă Visul Georgian îi este ostil şi influenţa ei este limitată.

