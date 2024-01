VIDEO - Proteste violente în Rusia: confruntări între manifestanţi şi poliţie, după condamnarea unui opozant

În înregistrări video postate pe reţelele sociale, pot fi văzute mai multe sute de persoane, îmbrăcate cu haine groase, aruncând cu bulgări de zăpadă în poliţişti echipaţi cu scuturi anti-revoltă, la Baimak, oraş cu circa 17.000 de locuitori.

O asemenea explozie de furie în stradă a devenit excesiv de rară în Rusia, unde orice critică la adresa puterii poate atrage pedepse cu închisoarea.

Potrivit ONG-ului specializat OVD-Info, 6.000 de persoane au luat parte la această manifestaţie şi circa 20 de persoane au fost arestate de poliţie.

Fail Alsînov, activist care luptă împotriva exploatărilor de resurse energetice în republica Başkortostan şi care a denunţat ofensiva Moscovei împotriva Ucrainei a fost condamnat mai devreme în timpul zilei la "patru ani de detenţie într-un penitenciar", pentru "incitare la ură", de către un tribunal din Baimak care şi-a dat verdictul în spatele uşilor închise.

Într-un discurs împotriva exploatării de mine de aur rostit anul trecut în timpul unei adunări municipale, Alsînov a utilizat două cuvinte în başkiră, limba locală, calificate drept rasiste de către autorităţi.

Activistul afirmă că aceste cuvinte au fost prost traduse în rusă. "Nu-mi recunosc vinovăţia. Am luptat mereu pentru justiţie, pentru poporul meu, pentru republica mea", s-a apărat el după anunţarea verdictului. "Vom face apel", a adăugat activistul.

În verdictul său, tribunalul din Baimak a estimat că afirmaţiile lui Fail Alsînov aveau drept scop "incitarea la ură şi umilirea demnităţii unui grup de persoane pe bază de rasă, naţionalitate, limbă sau origine".

Guvernatorul republicii Başkortostan, Radii Habirov, l-a acuzat pe Alsînov că a insultat popoarele din Asia Centrală şi din Caucaz.

Violent clashes in Baymak



Law enforcers used stun grenades in Baymak, Bashkortostan, Russia. The demonstrators responded by throwing snow and ice at them and forced them to retreat.



It is reported that negotiations are underway between the protesters and special forces: the law… pic.twitter.com/AVHf2gBi7w