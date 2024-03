VIDEO Putin a lansat o nouă ofensivă în Ucraina, după câștigarea alegerilor: regiuni atacate puternic de forțele rusești

În noaptea de duminică spre luni, Rusia a tras cinci rachete de tip S-300/S-400 în regiunea Harkov (est), două rachete de croazieră de tip Kh-59 în regiunea Sumî (nord-est) şi 22 de drone explozive de tip Shahed, anunţă pe Telegram Forţele Aeriene ucrainene. Şaptesprezece drone au fost doborâte deasupra a nouă regiuni - în principal în centrul şi vestul Ucrainei, precizează ele.

Guvernatorul regiunii Poltava (centru) a anunţat un atac în districtul Kremenciug, unde se află cea mai mare rafinărie ucraineană, atinsă în mai multe atacuri ruse de la începutul invaziei ruse în urmnă cu peste doi ani.

Atacuri aeriene ruse în regiunea ucraineană Sumî - ocupată în parte la începutul invaziei - s-au intensificat în ultimele săptămâni, în timp ce armata rusă exercită presiuni asupra trupelor ucrainene în est, unde a cucerit mai multe localităţi - inclusiv oraşul-fortăreaţă Avdiivka - începând de la jumătatea lui februarie.

”În ultimele zile, numărul alertelor aeriene a crescut în mod considerabil în regiunea Sumî şi a ajuns la 40 de alerte pe zi, poate mai multe”, declara sâmbătă la televiziune guvernatorul acestui teritoriu, Volodimir Artiuh.

Două persoane au fost ucise luni, în regiunea rusă Belgorod, într-un atac din Ucraina, care şi-a multiplicat bombardarea zonelor de frontieră, un răspuns direct dat ofensivei ruse, anunţă autorităţile locale.

”Două persoane au fost ucise într-un atac direct asupra unei case, un tânăr în vârstă de 17 ani şi un bărbat. Ei au murit din cauza rănilor înainte să sosească salvatori”, anunţă pe Telegram guvernatorul Viaceslav Gladkov.

Bombardamentul a avut loc în satul Nikolskoie şi s-a soldat şi cu patru răniţi, precizează el.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că rezolvarea problemelor în cadrul „operațiunii militare speciale” din Ucraina și consolidarea forțelor armate sunt principalele obiective pentru el în noul mandat.

"În primul rând, trebuie să rezolvăm problemele în cadrul operațiunii militare speciale, să consolidăm capacitatea de apărare, să consolidăm forțele armate. Acest lucru se întâmplă într-un ritm foarte bun și cu o calitate excelentă", a declarat Putin reporterilor, relatează agențiile ruse de presă.

El a menționat că principalele sarcini ale dezvoltării țării au fost stabilite recent în adresa adresată Adunării Federale. "Sarcina noastră este să folosim încrederea cetățenilor Federației Ruse pentru a face tot ceea ce depinde de noi, astfel încât toate sarcinile stabilite să fie rezolvate și obiectivele să fie atinse", a subliniat Putin (pe larg despre acest subiect, aici).

Following claims today by Russian Sources that a Ukraine’s only UH-60 “Black Hawk” had been Shot Down in the Sumy Region of Eastern Ukraine on the Border with Russia, the Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine (HUR MOU) has Denied this occurred… pic.twitter.com/v1k0wjpEUM