VIDEO Radu Cristescu, atac frontal: 'Mircea Govor a făcut alianță cu UDMR pentru buzunarul propriu'

Parlamentarul PSD Radu Cristescu a lansat un nou atac la UDMR Satu Mare, dar în special la adresa fostului lider PSD Mircea Govor, potrivit pressam.ro

Deputatul sătmărean spune că UDMR și Mircea Govor au bătut palma pentru o alianță informală în care primează “buzunarul propriu”. Cristescu a vorbit și despre articolele și emisiunile televizate în care a fost atacat, inclusiv cu trimitere la aspecte din viața sa personală. Parlamentarul susține că s-a lansat în aceste replici ca urmare a faptului că Mircea Govor și alți apropiați ”au depășit o linie roșie, care nu se trece”.

Radu Cristescu a precizat că Mircea Govor a sacrificat interesele PSD pentru interesele sale personale, demolând proiectul unei alianțe românești la ultimele alegeri.

“Am venit cu ideea și cu inițiativa să pornesc, încet-încet, o alianță românească. Nu putem accepta ca și primarul și președintele Consiliului Județean și prefectul să fie din același partid. Când am inițiat această alianță am fost avertizat că va începe un tir încrucișat, iar cel mai bine poți să distrugi având pe cineva în interior. Am vrut să facă această alianță românească în jurul PSD și PNL și a tuturor partidelor care gândesc românește. Doar că alții au gândit o altă alianță, formată din UDMR – Strabag – ARL SRL și Mircea Govor”, a spus Radu Cristescu, arătând cu degetul spre Mircea Govor și UDMR.

Mai mult, deputatul Cristescu a precizat, cu subiect și predicat, că Mircea Govor i-ar fi cerut să nu spună nimic de anumiți lideri ai UDMR Satu Mare, tocmai pentru a nu i se leza interesele financiare. În concluzie, deputatul PSD spune că UDMR și Mircea Govor au bătut palma pentru o alianță informală în care primează “buzunarul propriu”. Parlamentarul a mai spus că nu a dorit să preia conducerea organizației social-democrate și că l-a susținut pe Ionuț Oneț, pe care l-a caracterizat drept un lider echilibrat.

”Domnul Govor mi-a cerut ca pe unii să îi las în pace, că există niște interese, dar bineînțeles nu cele ale cetățenilor. Am ajuns la un atac al acestui individ Govor, la persoana mea, și nu mă supăram dacă mă ataca drept om, dar m-a atacat ca deputat și chiar singurul deputat PSD Satu Mare. Eu nu am cerut conducerea partidului, ba chiar l-am susținut la București pe Ionut Oneț. Interesele în acest judet sunt extraordinar de importante, sunt interese personale, nu transpartinice, căci Govor e membru de partid, nu președinte și nu reprezintă partidul”, a tunat Cristescu.

Deputatul sătmărean a și exemplificat la ce se referă când a folosit sintagma ”buzunarul propriu” cu referire la Mircea Govor: ”Trebuie să întăresc ideea ca Govor e reprezentant al Strabag și Arl. Aș menționa aici lucrările celor de la Strabag, mai exact la Autostrada Codrului, unde lucrările sunt de proastă calitate, dar Consiliul Judetean nu zice nimic. Oare de ce? Aceeași situație pe drumul Mădăras – Tășnad. Ar mai fi și podul care ajunge la peste 140 milioane de lei, alții spun 180 de milioane de lei, de acolo s-a plătit un comision sub formă de consultanță de peste 1 milion de euro”.

Cristescu a vorbit și despre articolele și emisiunile televizate în care a fost atacat: “Este o linie roșie în politică pe care nu poți să o depășești”, a spus Radu Cristescu despre atacurile care au vizat viața sa personală.

Deputatul social-democrat a mai spus și că, în opinia sa, scorul slab obținut de PSD la alegerile locale e cauzat de modul în care Mircea Govor s-a implicat în viața partidului.

“Interesul cetățenilor și intersul locuitorilor județului sunt mai presus decât interesul de partid”, a spus Cristescu despre faptul că va continua discuțiile cu liderii politici pentru o alianță românească. O invitație în aceast sens a fost lansată către PNL.