Video| Robbie Williams, mesaj pentru fanii din România: 'Abia aştept să vă văd pe toţi! Să facem o petrecere pe cinste din nou!'

Robbie Williams, care va susţine pe 3 iunie un concert la Bucureşti, în cadrul Summer in the City Festival, a transmis un mesaj video fanilor săi din România.

„România, abia aştept să vă văd pe toţi. Am făcut o petrecere grozavă data trecută. Să facem o petrecere pe cinste din nou!”, a transmis el fanilor români, potrivit news.ro.

Alături de Robbie Williams, headliner al festivalului este şi Sam Smith, pe 4 iunie. Lor li se alătură Editors, LP, Calum Scott, Abby Roberts.

Robbie Williams revine la Bucureşti după show-ul sold out din 2015. Melodii precum „Let Me Entertain You”, „Angels”, „Millenium”, „She's the One”, „I’ve Been Expecting You” precum şi multe altele vor fi cântate din nou în Piaţa Constituţiei într-un concert „full length”. Robbie Williams deţine şi Guiness World Record pentru 1,6 milioane de bilete vândute într-o singură zi, pe lângă faptul că şase dintre albumele sale fac parte din top 100 cele mai bine vândute în Marea Britanie. Cu şapte single-uri numărul 1 în Marea Britanie şi 14 albume de studio numărul 1, 18 Brit Awards şi trei MTV European Music Awards, Robbie Williams este unul dintre cei mai mari artişti ai momentului dar si din istorie.

Sam Smith, premiat cu un Oscar şi patru premii Grammy, a primit un American Music Award şi un Glob de Aur. Un artist complex ale cărui melodii au adunat miliarde de vizualizări pe platformele de streaming, vine pentru prima dată la Bucureşti. Pe scena din Piaţa Constituţiei la Festivalul Summer in the City vor răsuna „I'm not the only one”, „Too Good at Goodbyes” sau „Dancing with a Stranger”. Cea mai recentă colaborare a sa cu Kim Petras la „Unholy”, i-a adus deja primul loc în topurile din Statele Unite, piesa urmând să fie prezentă pe următorul său album, „Gloria”, album care va fi lansat în 2023.

Biletele sunt puse în vânzare pe iabilet.ro.

Summer in the City este un festival organizat de Marcel Avram şi D&D East Entertainment.