VIDEO Simona Halep îi prevede un viitor de EXCEPȚIE Biancăi Andreescu: 'E foarte puternică'

Simona Halep (27 de ani / 3 WTA) îi prevede un viitor frumos Biancăi Andreescu (18 ani / 22 WTA), ambele jucătoare fiind în această perioadă la Roland Garros. Bianca Andreescu, jucătoare cu părinți români, născută în Canada, va juca luni în primul tur de la Roland Garros cu Marie Bouzkova, care intră pe tablou din postura de lucky loser, relatează GSP.RO.

Citește și: GALERIE FOTO Accident TERIBIL, în București, cu cinci mașini: Cel puțin patru victime

„Am auzit că a făcut pauză câteva turnee pentru că a fost accidentată, deci nu va fi uşor pentru ea să revină foarte puternică, dar are timp suficient, e foarte tânără, e foarte puternică. Cred că e puternică mental, aşa că o văd într-o poziţie bună şi cred că viitorul ei va fi foarte bun”, a spus Simona Halep.

„Aș vrea să joc o finală de Grand Slam cu Serena sau Simona. Îmi place foarte mult Simona. O admir, stau cu ochii pe ea. Este o jucătoare cu adevărat bună și sper să ajung ca ea sau poate chiar mai bună”, a declarat Bianca Andreescu.

What do some of the top WTA Players think about @Bandreescu_? Watch here to see what @Simona_Halep, @AngeliqueKerber, @Naomi_Osaka_ and @SloaneStephens have to say about her.



Source: TSN#RG19 pic.twitter.com/DuOP8KxgPt