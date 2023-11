VIDEO - Tensiune majoră la granița Rusiei: Moscova a dat 'drumul la robinetul' cu migranți

Până la ora 6:00 (4:00 GMT), s-au înregistrat 34 de persoane, a anunţat poliţia de frontieră în sud-estul Finlandei. Douăzeci şi şase de solicitanţi de azil erau în zonă joi.

Guvernul finlandez acuză Rusia că permite tot mai multor migranţi să treacă graniţa în Finlanda, fără documentele necesare.

Prim-ministrul Petteri Orpo şi ministrul de interne Mari Rantanen au anunţat joi că punctele de trecere a frontierei Imatra, Niirala, Nuijamaa şi Vaalimaa, care sunt situate în apropiere de metropola rusă Sankt Petersburg, vor fi închise timp de trei luni de la miezul nopţii sâmbătă.

Cererile de azil vor fi acceptate la punctele de trecere a frontierei Salla şi Vartius, care sunt situate la sute de kilometri mai la nord.

La scurt timp după aceea, poliţia de frontieră a anunţat că 18 persoane au sosit joi la Vartius care, conform informaţiilor iniţiale, veneau din Yemen, Siria şi Somalia. Ele nu aveau documentele de călătorie necesare şi au cerut azil. Acestea sunt primele persoane care au solicitat azil în această zonă în 2023.

Finlanda va instala bariere în punctele de trecere a frontierei finlandezo-ruse pe care intenţionează să le închidă la miezul nopţii, ora locală (22:00 GMT), a anunţat de asemenea vineri poliţia de frontieră finlandeză, citată de Reuters.

După ce peste 200 de solicitanţi de azil au sosit în Finlanda în această săptămână, Helsinki a făcut Moscova responsabilă că aduce oamenii la graniţă, o acuzaţie pe care Rusia a respins-o.

Executivul finlandez a avertizat marţi că ia în calcul închiderea frontierei cu Rusia, suspectând Moscova de încercare de destabilizare a ţării nord-europene ce a aderat la NATO în aprilie, aminteşte France Presse.

În ultimele săptămâni, Finlanda a constatat o creştere a numărului de migranţi ilegali originari din Orientul Mijlociu şi Africa, în special din Irak, Somalia şi Yemen.

''Vrem ca acest fenomen să înceteze, vrem ca activitatea frontalieră să revină la normal. Dacă situaţia se extinde la alte puncte de trecere şi devine mai dificilă, vom lua măsurile necesare'', a declarat prim-ministrul Petteri Orpo.

Finlanda şi Rusia au o frontieră terestră comună cu o lungime de 1.340 de kilometri.

În luna aprilie, după aderarea Finlandei la NATO, Kremlinul a promis că va adopta ''contramăsuri'' şi a calificat extinderea Alianţei nord-atlantice drept o ''atingere adusă securităţii'' Rusiei. Finlanda a prezentat la finalul lui 2022 un plan pentru construirea unui gard pe o lungime de 200 de kilometri la frontiera sa cu Rusia.

