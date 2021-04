VIDEO | Tragedie în Israel: Zeci de morţi într-o busculadă la o sărbătoare religioasă

O busculadă de proporţii în timpul unui pelerinaj la care participau mii de evrei în nordul Israelului s-a soldat cu "zeci de morţi", conform datelor furnizate de serviciile de salvare în noaptea de joi spre vineri, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii - menţionase iniţial un bilanţ de cel puţin 20 de răniţi în stare critică, revenind apoi cu o nouă estimare în care informează despre "zeci de morţi" şi zeci de răniţi grav.

#BREAKING ALERT: At least 37 people have been killed and dozens critically injured at a mass stampede during Lag B’Omer celebrations in Mount Meron, #Israel The death toll is expected to rise. pic.twitter.com/TSWTmGfUwE

At least 45 people were killed when a grandstand collapsed at the annual Lag Ba’omer festivities at the foot of Mount Meron Thursday night and more than 100 people were injured.pic.twitter.com/AlGtSUiVby