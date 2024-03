VIDEO - Tragedie umanitară uriașă în Gaza: 18 persoane au fost murit în timp ce se livra un nou transport de ajutor umanitar din Statele Unite

Dintre ei, 12 s-au înecat când au încercat să scoată ajutorul din mare, iar încă 6 persoane au murit în îmbulează.

Forţele aeriene regale britanice au paraşutat luni peste 10 tone de ajutoare - inclusiv apă, orez, ulei de gătit, făină, conserve şi lapte praf pentru copii - către palestinienii din Gaza, pentru prima dată în timpul conflictului, transmite TheNationalNews, citând guvernul Marii Britanii, relatează News.ro.

Ministerul Apărării a declarat că o aeronavă RAF A400M a zburat de la Amman pentru a paraşuta proviziile de-a lungul coastei de nord a Fâşiei Gaza, ca parte a unei misiuni internaţionale de ajutorare conduse de Iordania. Secretarul britanic al apărării, Grant Shapps, a autorizat lansarea ajutoarelor după ce a fost evaluată reducerea ameninţării la adresa misiunii militare şi a riscului pentru civili.

"Marea Britanie şi-a triplat deja bugetul de ajutor pentru Gaza, dar dorim să mergem mai departe pentru a reduce suferinţa umană", a declarat Shapps. "Paraşutarea de astăzi a oferit o modalitate suplimentară de a oferi sprijin umanitar şi le mulţumesc personalului RAF implicat în această misiune esenţială, precum şi partenerilor noştri iordanieni pentru leadership-ul lor. Obiectivul Regatului Unit este de a folosi toate căile posibile pentru a livra ajutorul care salvează vieţi, fie că este vorba de transport rutier, aerian sau de noi rute pe mare. De asemenea, continuăm să solicităm în continuare Israelului să ofere acces la porturi şi să deschidă mai multe puncte de trecere terestră pentru a creşte livrările de ajutoare care ajung în Gaza”, a spus el.

Livrarea de ajutoare a avut loc în ziua în care Marea Britanie a sprijinit un apel al Consiliului de Securitate al ONU pentru încetarea focului în Gaza în timpul Ramadanului.

Trupele israeliene au luptat marţi cu militanţii Hamas în Fâşia Gaza, fără niciun semn de încetare a războiului, în ciuda unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU care cere o "încetare imediată a focului", relatează France24.

Rezoluţia a fost adoptată luni, după ce cel mai apropiat aliat al Israelului, Statele Unite, s-a abţinut.

Aceasta cere o "încetare imediată a focului" pentru luna sfântă musulmană a Ramadanului, care este în curs de desfăşurare şi care va conduce la un armistiţiu "durabil".

Washingtonul a insistat că abţinerea sa, care a urmat numeroaselor veto-uri, nu marchează o schimbare de politică, deşi a adoptat o linie tot mai dură faţă de Israel în ultimele săptămâni.

