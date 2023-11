VIDEO Tudorel Andrei, președintele INS: 'O țară nu poate fi democratică decât dacă are o statistică puternică'

Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, a tras un semnal de alarmă la Palatul Parlamentului, în cadrul evenimentului "Bucharest Leaders Summit: The Highway to Succes", despre necesitatea urgentă ca guvernanții să se aplece mai mult asupra domeniului statisticii, unul care suferă de o lipsă a resursei umane și de o problemă mare în ceea ce privește salarizarea în comparație cu alte instituții publice și private.

”O țară nu poate fi democratică decât dacă are o statistică puternică, pentru a putea pune în spațiul public cifre, date statistice care să stea la baza marilor dezbateri. O spun cu toată convingerea că statistica oficială din România este competitivă la nivel european, dar sustenabilitatea este foarte greu de asigurat într-o perspectivă de 10 ani, fără acțiuni concrete din partea celor care pot lua aceste decizii pe cel puțin două planuri. Primul plan: este nevoie de dezvoltarea resurselor umane pentru a fi sustenabilă și pentru a fi o profesie atractivă pentru o instituție publică, întrucât concurența nu este doar cu instituțiile private, ci și cu instituțiile publice. În zona privată, vorbim despre big data, despre un nivel IT foarte înalt și este foarte greu să oferi aceste condiții într-o instituție, dacă nu există atractivitatea acestei meserii. Al doilea plan foarte important este nevoia de susținere a folosirii noilor surse atât din zona publică, cât și a surselor de date care există în zona privată.

La nivel european, în această perioadă, se modifică Regulamentul European 223 pentru a lărgi sursele de date pentru institutele de statistică, atât din zona publică, cât și din zona privată.

Avem nevoie de a dezvolta în spațiul public teme majore pornind de la date statistice care reflectă în mod obiectiv realitatea dintr-o țară. Statistica are obligația de a produce datele, dar și de a pune aceste date la îndemâna societății. Încercăm să aducem aceste dezbateri pe baza acestor date statistice.”, a punctat Andrei.

Președintele INS a vorbit și despre deficitele pe care România le înregistrează în domenii în care am putea să excelăm.

”Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a prezentat câteva dintre temele majore ale societății românești pornind de la datele statistice. Românii are dezechilibre majore pe domenii în care are potențial extraordinar. În domeniul agriculturii, deficitele sunt foarte mari și ne întrebăm cât de mari ar fi dacă nu am avea excedente pe cereale? Cerealele asigură partea consistentă a schimburilor comerciale. Cât de mari sunt deficitele pe zonele pe care ar trebui să fim competitivi, cum ar fi industria chimică sau industriei farmaceutice? La fel, putem merge și la alte dezechilibre din cauza evoluției demografice, cum ar fi piața forței de muncă.

Amintesc recensămintele, cel general agricol și cel al populației și locuințelor, care au fost digitalizate, fiind cel mai complex proces de acest gen din istorie. Am avut sprijinul STS și al Băncii Mondiale.”, a explicat Tudorel Andrei la "Bucharest Leaders Summit: The Highway to Succes", eveniment care este organizat de Grupul de Presă MediaUno.