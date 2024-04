VIDEO - Ucrainenii au atacat Smolenskul: Instalaţii energetice în flăcări

Un incendiu a izbucnit la instalaţiile energetice şi de combustibil din regiunea rusă Smolensk, ca urmare a unui atac cu drone lansat de Ucraina, a declarat Vasili Anokhin, guvernatorul regiunii vestice,notează Reuters, potrivit news.ro.

"Regiunea noastră este din nou atacată de drone ucrainene. Ca urmare a atacului inamic asupra instalaţiilor civile de combustibil şi energie, au izbucnit incendii în districtele Smolensk şi Yartsevo", a declarat Anokhin pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Nu s-a ştiut imediat ce instalaţii au luat foc.

Separat, Igor Artamonov, guvernatorul regiunii Lipetsk din sud-vestul Rusiei, a declarat că o dronă de acolo a căzut asupra unei zone industriale.

El a transmis pe Telegram că nu au existat răniţi, dar nu a precizat dacă au existat pagube şi ce obiect a fost vizat.

Reuters nu a putut verifica în mod independent rapoartele.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei. Kievul comentează rareori atacurile din interiorul Rusiei, dar oficialii ucraineni au declarat că distrugerea infrastructurii energetice, militare şi de transport critice a Rusiei subminează eforturile generale de război ale Moscovei.

