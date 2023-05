VIDEO Unul dintre miliardarii României pune punctul pe i: 'Ne îndatorăm cu miliarde și miliarde pentru înarmare, dar nu dăm bani la învățământ'

Profesorii sunt în grevă generală pe termen nelimitat, iar guvernanții par să nu fie interesați să găsească soluții pentru ca dascălii să se reîntoarcă la catedre. Într-un sistem educațional subfinanțat cronic, România cumpără submarine de 2 miliarde de euro.

Unul dintre miliardarii României, Ștefan Vuza, cu o avere estimată la 1 miliard de euro, îi pune la punct pe politicienii care se vaită că nu au bani pentru învățământ, dar dau banii pe arme, și îi acuză de lipsă de ”curaj, clarviziune și simplitate”.

„Ne îndatorăm cu miliarde și miliarde pentru înarmare, dar nu dăm bani la învățământ. Ne putem îndatora în continuare, dacă nu am avea bani, pentru reindustrializare. Orice bani investiți se reîntorc poate chiar de 10 ori în următorii 5 ani. Pentru asta trebuie curaj, clarviziune și simplitate. Nu există o soluție magică, nu ne lipsește nouă la masă, ci nu avem voința să o aplicăm.”, a spus Ștefan Vuza, președinte Chimcomplex, la evenimentul „Bucharest Leaders' Summit: The future is now. Perspectives of the aftermath”, organizat de Grupul de Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică.