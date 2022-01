VIDEO Virgil Popescu, după ce au explodat și prețurile la carburanți: 'Urmărim cu atenţie şi, dacă va fi cazul, vom lua şi acolo măsuri'

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri seară, că urmăreşte preţul carburanţilor şi că a observat o creştere în ultima perioadă, iar, dacă va fi nevoie, statul va interveni şi în acest sector. Popescu a adăugat că România are rezerve de petrol şi în plus, importă.

Virgil Popescu a declarat la TVR 1, miercuri seară, că a observat o fluctuaţie a preţului la carburanţi, după ce a fost întrebat dacă statul poate interveni în cazul preţurilor crescute la carburanţi.

”Urmărim preţurile pe toată piaţa de energie, până la urmă şi carburanţii sunt pe piaţa de energie. Acolo am observat o fluctuaţie a preţului carburanţilor, în funcţie de cotaţia petrolului. Acum, e adevărat, cotaţia este la cel mai mare preţ din ultimii şapte ani de zile. Eu când trec spre casă, trec pe lângă multe staţii şi memoria vizuală îmi permite să reţin cifre. Da, este o cotaţie mare acuma. În urmă cu o lună, o lună şi jumătate, preţurile erau sub şase lei, acum sunt peste şase lei”, a declarat Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a mai declarat că, dacă va fi cazul, se vor lua măsuri.

”Urmărim cu atenţie şi, dacă va fi cazul, vom lua şi acolo măsuri. Nu am văzut în ultimii ani de zile să vorbim de preţuri reglementate la carburanţi, piaţa s-a autoreglat la un moment dat. Să nu uităm că noi am scos acciza de la carburanţi în urmă cu doi ani, deci practic am avut o ieftinire a preţului la carburanţi”, a mai precizat Popescu.

Virgil Popescu a precizat că România are rezerve de petrol.

”România are rezerve de petrol, nu are suficient petrol cât are nevoie de consum, se mai importă petrol din Kazahstan. Rompetrol de acolo aduce petrolul, dar şi când a fost problemă cu rafinăria de la Petromidia, nu am avut probleme cu aprovizionarea. deci importurile au suplinit această producţie, cum nici preţurile, era o speculaţie că vor creşte preţurile din lipsă de producţie, nici preţul nu a explodat. Poate a fost o uşoară reaşezare a preţurilor, dar preţul nu a explodat. deci urmărim toată piaţa şi de carburanţi şi dacă va fi nevoie, vom lua măsuri”, a mai declarat Virgil Popescu.

