Videoclip publicat în premieră de Hamas cu o tânără ostatică răpită în atacul de la 7 octombrie / VIDEO

Gruparea teroristă Hamas a publicat luni primul videoclip în care apare unul dintre cei peste 200 de ostatici israelieni deţinuţi în Fâşia Gaza, relatează The Times of Israel.

Scurta înregistrare video arată cum o tânără este tratată după ce a fost rănită la braţ, iar ulterior vorbeşte în faţa camerei de filmat. Femeia îşi spune numele şi locul în care se afla atunci când a fost răpită la 7 octombrie de teroriştii palestinieni şi cere să se poată întoarce acasă.

Este vorba despre o femeie franco-israeliană de 21 de ani dispărută. Ea a fost răpită de la Festivalul de muzică Supernova la începutul acestei luni, când militanţii au ucis sute de petrecăreţi.

Mass-media israeliene au identificat-o pe tânără ca fiind Mia Shem din Shoham, Israel.

În clipul de peste un minut, Shem spune că "totul este în regulă".

"Îi rog să mă aducă acasă cât mai repede posibil", transmite tânăra.

În prezent există între 200 şi 250 de prizonieri în Gaza, a afirmat purtătorul de cuvânt militar al grupării teroriste, Abu Obeida, precizând că nu există o numărătoare definitivă, din cauza "dificultăţilor de securitate şi de natură practică". El a spus însă că 200 dintre ostatici se află în mâinile Hamas în urma atacului masiv din 7 octombrie.

Într-o declaraţie televizată, el susţine că alţi aproximativ 50 de oameni sunt deţinuţi de alte "facţiuni ale rezistenţei, în alte locuri".

Ostaticii străini sunt "oaspeţii noştri", a mai declarat Abu Obeida, care a promis să îi protejeze şi să îi elibereze ori de câte ori condiţiile "de pe teren" vor permite acest lucru.

Abu Obeida a spus, pe de altă parte, că ameninţarea unei operaţiuni terestre israeliene în Gaza nu sperie Hamas. "Suntem pregătiţi pentru ea", a afirmat el.

Pe de altă parte, el a numit un ostatic israelian care ar fi fost ucis într-un bombardament israelian în ultimele ore.

Khaled Mashaal, o figură proeminentă a Hamas şi fostul lider politic al grupării, a afirmat într-un interviu separat că există 6.000 de deţinuţi palestinieni în închisorile israeliene, lăudându-se că Hamas deţine suficienţi ostatici - inclusiv oficiali de rang înalt ai Diviziei Gaza a armatei israeliene - pentru a obţine eliberarea tuturor palestinienilor.

De asemenea, el a spus că locuitorii din Gaza nu vor părăsi Fâşia Gaza, afirmând că strămutarea lor ar dăuna securităţii naţionale egiptene şi ar reprezenta un pericol pentru Iordania. El a lăsat să se înţeleagă că un exod în masă al palestinienilor către o ţară vecină ar putea crea un precedent şi pentru Cisiordania.

Khaled Mashaal a lăudat gruparea teroristă libaneză Hezbollah pentru că "a luat măsuri" împotriva Israelului, menţionând totuşi că Hamas are nevoie de mai mult sprijin.

