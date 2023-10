Viktor Orban este la Beijing - Xi Jinping spune că îl consideră prieten

Preşedintele chinez Xi Jinping i-a spus premierului ungar Viktor Orban, aflat în vizită la Beijing, că este un "prieten" al Chinei şi că ambele naţiuni ar trebui să-şi intensifice relaţiile, într-un semn al legăturilor tot mai strânse, chiar dacă statele europene caută să "reducă riscurile" din partea Chinei, relatează marţi Reuters, potrivit Agerpres.

Sub guvernul Orban, instalat în 2010, Ungaria s-a apropiat din ce în ce mai mult de orbita Chinei, un partener important în privinţa comerţului şi investiţiilor. Acest lucru contrastează cu alte naţiuni din UE, care iau în considerare diversificarea faţă de China şi să devină mai puţin dependente de a doua cea mai mare economie a lumii.

Într-unul dintre cele mai proeminente proiecte din cadrul Iniţiativei Belt and Road a lui Xi, China a oferit cea mai mare parte a finanţării necesare pentru a construi o legătură feroviară între Budapesta şi Belgrad, o întreprindere uriaşă care a fost criticată pentru costurile sale şi lipsa de transparenţă."Vă considerăm un prieten", i-a spus Xi lui Orban. "Aţi sprijinit în mod activ construirea în comun a proiectului Belt and Road şi aţi contribuit la promovarea dezvoltării de înaltă calitate a cooperării Belt and Road", a adăugat preşedintele chinez.Orban este în vizită la Beijing pentru a participa la un forum cheie privind Iniţiativa Belt and Road, un plan ambiţios lansat de Xi în urmă cu un deceniu în speranţa de a permite construirea de infrastructură globală şi reţele energetice care să conecteze Asia cu Africa şi Europa.Într-un semn clar al sprijinului Ungariei pentru China, Budapesta a blocat declaraţiile UE care critică legea securităţii Beijingului în Hong Kong, despre care susţinătorii spun că este necesară pentru a menţine ordinea după protestele în masă antiguvernamentale şi anti-China din 2019.Multe guverne occidentale au declarat că legea încalcă promisiunea de a menţine un grad ridicat de autonomie pentru Hong Kong de la revenirea sa în 1997 sub conducerea chineză.În ultimii ani, indiferent de situaţia internaţională în schimbare, relaţiile sino-ungare au menţinut o dezvoltare la nivel înalt, i-a spus Xi lui Orban, conform presei oficiale chineze.China este dispusă să-şi ducă parteneriatul strategic cuprinzător cu Ungaria la noi niveluri, a afirmat Xi.