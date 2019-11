Viorel Moldovan este dezamăgit după Viitorul-Chindia, 3-0: Aveam speranţe mari

Viitorul - Chindia Târgoviște este partida care a deschis etapa a 15-a din Liga 1. Vineri, 1 noiembrie, cele două formații s-au întâlnit pe stadionul de la Ovidiu, iar echipa gazdă s-a impus cu 3-0, potrivit Mediafax.

Antrenorul oaspeților, Viorel Moldovan, a precizat când au pierdut meciul băieții săi. Vinovat: portarul Marian Aioani.

"Am primit primul gol pe o greşeală a lui Marian şi lucrurile s-au destabilizat. Am avut câteva oportunităţi, poate şi un penalty, nu ştiu dacă a fost. Dacă nu s-a dat, asta este, nu vreau să comentez. Sunt dezamăgit, aveam speranţe mari.

Este destul de sever scorul, am controlat jocul. Cred că am făcut un joc bun, păcat pentru că nu am reuşit să înscriem. Am încercat, nu am putut mai mult. Una peste alta, pierdem puncte importante. Strângem rândurile şi o luăm de la capăt", a declarat Moldovan după meci.

În urma acestui rezultat, Viitorul a urcat pe primul loc în clasament, cu 28 de puncte, urmată de CFR Cluj și Universitatea Craiova, 27, respectiv 24 de puncte, cu un meci mai puțin. Campioana României va juca sâmbătă, 2 noiembrie, cu Academica Clinceni, de la ora 20:30, iar oltenii lui Victor Pițurcă așteaptă vizita lui Dinamo, luni, 4 noiembrie, de la ora 20:30.

De cealaltă parte, adversara constănțenilor, Chindia Târgoviște este pe locul 11 cu 16 puncte.