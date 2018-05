Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis și arată cifrele economiei: 'Pentru că tot făcea referire că nu am făcut nimic şi că merge prost România'

Klaus Iohannis a criticat Guvernul pentru cifrele economice și pentru că a crescut salariile bazându-se pe atragerea de fonduri europene, ceea ce, conform președintelui, nu s-a întâmplat. Numai că premierul Viorica Dăncilă spune că are cifrele care îl contrazic.

În primele 3 luni ale anului, au intrat în țară 4,9 miliarde de lei, adică peste 1,2 miliarde de euro din fonduri europene. Șomajul a ajuns la minimul istoric, 3,94%, a spus Dăncilă la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

”Să vă iau primele luni, pentru că tot domnul preşedinte făcea referire că nu am făcut nimic şi că merge prost România, am să vă dau câteva cifre care să vă arate care este realitatea, pentru că dincolo de afirmaţii, realitatea este cea care contează. Pe primele două luni ale anului 2017 aveam un plus de 4,8%. Pe primele două luni ale lui 2018 avem un plus de 7%. – Mai mult, investițiile, pentru că am vorbit de investiţii. Pe trimestrul I 2017 însumau 1,7 mld lei. Pe trimestrul I 2018 avem 4,9 mld de lei.

Fondurile europene, pentru că am văzut o iritare şi pe fondurile europene. Pe trimestrul I 2017 aveam 2,9 mld lei. Pe trimestrul I 2018 avem 4,2 mld de lei.

Exporturile - pe primele 2 luni ale anului 2017: 9,7 mld lei, pe primele 2 luni ale anului 2018 – 10,9 mld lei. Deci de la 9,2% am mers la 11,6%.

Datoria guvernamentală pentru că toţi spuneau că avem o datorie extraordinar de mare. Datoria guvernamentală acum este de 34,2% pe trimestrul 1 2018. Dacă vă uitaţi pe acest grafic, România este una dintre ţările care au cea mai mică datorie guvernamentală. Când suntem aici, la coadă, înseamnă că suntem pe drumul cel bun, că avem o datorie guvernamentală mult mai mică decât alte state.

Eu nu doresc să ne împrumutăm. Puterea de cumpărare în primele 3 luni ale anului 2018 a crescut cu 5%. Deci iar este un lucru care cred eu că este pozitiv.

Şomajul în februarie 2017 era de 4,74%, în februarie 2018 este de 3,94%. Este cel mai mic şomaj care s-a înregistrat vreodată în România. Şi sigur, întrebarea care se pune este „cum s-a redus?”, pentru că s-a început să se investească în România. S-au deschis peste 20 de unităţi care au angajat oameni.

Sursele acestor date sunt INS, Comisia de Prognoză şi avem şi Eurostatul. Nu putem să venim cu nişte cifre pe care să le punem noi pe hârtie. Avem cifre oficiale şi despre tot ceea ce vorbim este certificat de cifrele oficiale. Nu putem veni cu cifre pe care să le scoatem noi din buzunar şi să le punem pe o hârtie. Am început să producem în România. Investiţii, să vă dau un exemplu: BSH din Germania au făcut investiţii în România, este una dintre firmele care au făcut investiţii în România, ceea ce presupune crearea de locuri de muncă, în capacităţi productive.

Avem şi investiţii pe fonduri europene, avem şi fonduri privat şi fonduri din bugetul de stat. Şi pentru că tot am vorbit de investiţii, este pentru prima oară când am scos o carte cu investiţii strategice în România, pentru că atunci când cineva vrea să investească, noi să putem pune la dispoziţie ce investiţii se pot face în România, unde se pot face aceste investiţii, astfel încât să putem avea o proiecţie a ceea ce avem nevoie şi investiţiile să se plieze pe ceea ce are nevoie România. Este pentru prima dată când am scos această carte şi asta arată că suntem foarte preocupaţi de investiţii în România, tratăm foarte serios această situaţie şi după ce vom avea cele două legi, vom trece efectiv la implementarea unor investiţii.

Atât în discuţiile bilaterale, prin intermediul miniştrilor, prin intermediul ataşaţilor comerciali, şi aici o mică paranteză: am cerut evaluarea tuturor ataşaţilor comerciali, să vedem cum s-au implicat, cum au promovat România, cum au promovat proiectele din România. Dacă eşti ataşat comercial înseamnă că totuşi trebuie să ai o muncă pentru promovarea ţării tale şi a proiectelor economice. Prin ataşaţii comerciali, prin întâlnirile bilaterale pe care le avem vom încerca să rezolvăm şi să implementăm cât mai multe dintre aceste proiecte. Suntem conştienţi de faptul că sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem în România, mai ales în ceea ce priveşte infrastructura. Multe, v-am spus, se fac şi pe fonduri europene. A existat o întârziere, încercăm să recuperăm acea întârziere, dar oamenii nu mai au răbdare. Oamenii vor să vadă că se mişcă ceva, că într-adevăr vor putea avea o autostradă pe care să meargă, că vor avea un pod mai bun, o cale ferată, că va începe să se construiască în România, ceea ce este un lucru important. Ei bine, această carte, această carte a investiţiilor strategice, a proiectelor pentru investiţii strategice, sunt convinsă că ne va ajuta foarte mult şi după ce vom avea aceste două legi vom putea vorbi concret.”, a spus Dăncilă.

