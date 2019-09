Viorica Dăncilă, mesaj clar în PSD, semnal pentru Klaus Iohannis: 'Dacă Iohannis nu poate sau nu vrea să respecte românii și drepturile lor, eu pot și vreau'

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că pentru a se depăşi situaţia de blocaj de la nivelul Executivului va fi adoptată o hotărâre prin care se va transfera de la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul către Secretariatul General al Guvernului avizarea privind oportunitatea emiterii ordonanţelor de urgenţă.

Înainte de ședința CEX a PSD, Dăncilă dă un mesaj clar partidului: ”sunt singurul candidat dispus să își asume guvernarea acestei țări, când am venit și am promis oamenilor că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a asigura stabilitate guvernamentală și respectarea drepturilor tuturor, mi-am asumat să lupt, să găsesc soluții, să continui în ciuda tuturor piedicilor pe care le pun cei ce sunt candidați înainte de a fi oameni de stat”. Premierul îi atrage atenția președintelui Klaus Iohannis că ”dacă nu poate sau nu vrea să respecte românii și drepturile lor, eu pot și vreau”.

”Când am venit în fața românilor și am spus că sunt singurul candidat dispus să își asume guvernarea acestei țări, când am venit și am promis oamenilor că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a asigura stabilitate guvernamentală și respectarea drepturilor tuturor, mi-am asumat să lupt, să găsesc soluții, să continui în ciuda tuturor piedicilor pe care le pun cei ce sunt candidați înainte de a fi oameni de stat.

Astăzi am adoptat o hotărâre de Guvern prin care am transferat de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul către Secretariatul General al Guvernului avizarea privind oportunitatea emiterii ordonanțelor de urgență, în sensul motivării situației excepționale, așa cum cere legea.

Pentru că este corect, este legal și firesc ca instituțiile să funcționeze și oamenii să nu aibă de suferit din cauza jocurilor politice ale președintelui, indiferent de cum alege să sacrifice și să nedreptățească românii pentru propria “ambiție prezidențială”.

Este simplu: dacă domnul Iohannis nu poate sau nu vrea să respecte românii și drepturile lor, eu pot și vreau. Am această situație sub control și voi face în continuare tot posibilul să asigur operativitatea Guvernului și stabilitatea țării.”, e mesajul transmis de Dăncilă.

