Viorica Dăncilă pregătește încă o MUTARE pentru SRI: A cerut DESECRETIZAREA listei cu imobilele date de Guvern, se va afla unde se făceau petrecerile / VIDEO

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că a solicitat Secretariatului General al Guvernului desecretizarea listei pentru toate imobilele date către alte instituţii, inclusiv către SRI.

Întrebată la Parlament dacă va desecretiza lista cu imobile pe care le are RA-APPS şi pe care le-a cedat SRI, Dăncilă a răspuns: "Da, am solicitat SGG desecretizarea pentru toate imobilele (...) date către alte instituţii, nu numai către o instituţie. Am solicitat acest lucru. Este în curs de realizare".

Citește și: Daune URIAȘE cerute de Oana Zăvoranu fostului soț! Pentru ce vrea bruneta jumătate de milion de euro

Ea a precizat că i se pare important ca Executivul să dea dovadă de transparenţă.

"Mi se pare important să dăm dovadă de transparenţă şi am avut solicitări atât din partea presei, am avut mai multe solicitări la Guvern, am răspuns acestor solicitări şi, aşa cum am spus de fiecare dată, este nevoie de transparenţă, mai ales acum când vedem atâta tensiune în spaţiul public", a mai afirmat Dăncilă.

Citește și: Detalii interesante! Ce s-a discutat, de fapt, între Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă și Olguța Vasilescu .