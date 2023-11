Vizită neașteptată a fostului Premier al Marii Britanii, David Cameron, în Republica Moldova

Fostul premier al Marii Britanii, recent numit ministru de Externe al Regatului Unit, David Cameron, a efectuat o vizită neașteptată în Republica Moldova, în tranzit după ce a călătorit în Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe Nicu Popescu într-o postare pe Facebook.

”Am avut plăcerea să îl salut la Chișinău pe noul ministru de Externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, domnul David Cameron, care se află în tranzit în țara noastră. Am discutat despre interesul comun pentru consolidarea relațiilor strategice dintre R. Moldova și Marea Britanie, concentrându-ne asupra beneficiilor pentru diaspora noastră. Am abordat subiecte precum semnarea acordurilor pentru conversia reciprocă a permiselor și reducerea tarifelor la roaming, inițiative ce vor aduce avantaje semnificative pentru comunitatea noastră din Regat” a scris Popescu.

Ministrul de Externe a subliniat, în cadru discuției cu Cameron, importanța intensificării colaborării în eforturile de combatere a corupției și aducerea în fața justiției a celor responsabili pentru prejudicierea statului și a cetățenilor noștri.

”Consolidarea relației cu Marea Britanie reprezintă un element esențial în întărirea rezilienței și securității țării noastre” a conchis Popescu.

Fostul premier britanic David Cameron a fost numit luni în funcţia de ministru de Externe, o revenire pe cât de spectaculoasă, pe atât de neaşteptată pe scena politică a celui care a declanşat în 2016 referendumul cu privire la Brexit, transmit AFP şi Reuters, citând anunţul făcut de Downing Street.

Cameron preia şefia diplomaţiei britanice după plecarea lui James Cleverly, desemnat de prim-ministrul Rishi Sunak să o înlocuiască la Ministerul de Interne pe Suella Braverman, demisă după ce formulase critici împotriva poliţiei.

Cooptarea lui Cameron se înscrie într-o remaniere guvernamentală mai largă prin care Partidul Conservator speră să se relanseze în perspectiva alegerilor legislative care vor avea loc cel târziu în ianuarie 2025.

David Cameron, în vârstă de 57 de ani, a fost şef al guvernului din 2010 până în 2016, când a demisionat în urma rezultatului referendumului la care britanicii au votat pentru ieşirea ţării din Uniunea Europeană.