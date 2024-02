Vladimir Putin l-a lăudat pe Elon Musk, iar armata rusă are terminale Starlink - FOTO

Apar întrebări legate de dacă compania lui Musk este pregătită să dezactiveze aceste terminale. În plus, rapoartele mass-media sugerează dovezi ale utilizării acestor terminale de către armata rusă, scrie presa internațională.

Armata rusă folosește din ce în ce mai mult terminalele Starlink în Ucraina ocupată, provocând probleme de stabilitate a comunicațiilor. Terminalele sunt cumpărate și revândute de reselleri ruși prin țări terțe, făcând dificilă urmărirea lor. Inginerul ucrainean Oleg Kutkov subliniază provocarea de a distinge părțile într-o zonă de front de 20 km, ceea ce duce la utilizarea comună. SpaceX neagă afacerile cu guvernul rus, subliniind inactivitatea Starlink în Rusia.

Iată ce a spus Vladimir Putin despre Elon Musk: ”Cred că Musk nu poate fi oprit – el va face în continuare ceea ce crede că este necesar. Dar trebuie să negociem cumva cu el, trebuie să găsim niște modalități de a-l convinge. Cred că este un om inteligent, adică sunt sigur că este un om inteligent. Ar trebui să convenim cumva cu el că acest proces ar trebui să fie canonizat și supus unor reguli.

Omenirea, desigur, ar trebui să se gândească la ce se va întâmpla cu ea în legătură cu dezvoltarea acestor ultime cercetări și tehnologii în domeniul geneticii sau al inteligenței artificiale. Este posibil să prezicem aproximativ ce se va întâmpla. De aceea, atunci când omenirea s-a simțit amenințată de armele nucleare, toți posesorii de arme nucleare au început să se pună de acord între ei, pentru că și-au dat seama că utilizarea lor neglijentă ar putea duce la anihilarea completă, totală.

Atunci când se va înțelege că dezvoltarea nelimitată și necontrolată a inteligenței artificiale, sau a geneticii, sau a altor tendințe moderne care nu pot fi oprite, vor exista în continuare aceste cercetări, așa cum a fost imposibil să se ascundă de omenire ce este praful de pușcă și este imposibil să se oprească cercetările în acest sau acel domeniu, vor exista în continuare aceste cercetări, dar atunci când omenirea se va simți amenințată pe ea însăși, întreaga omenire, atunci, mi se pare, va veni o perioadă în care se va ajunge la un acord la nivel interstatal cu privire la modul în care vom reglementa acest lucru.”.

Does Russia use Starlinks on the front line?



Starlink terminals have appeared in Russian online stores for sale to the military. In parallel, the quality of internet for Ukrainian military on the front line has sharply deteriorated. SpaceX said it is not selling Starlink to… pic.twitter.com/cwaicZHWN7