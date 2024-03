Putin promite răzbunare împotriva 'gunoaielor' și 'trădătorilor' care luptă împotriva Rusiei: 'Să-i identificăm pe nume. Îi vom pedepsi în mod imprescriptibil'

Potrivit Ministerului rus al Apărării, trupele ruse "au eliberat localitatea Orlivka" şi de asemenea şi-au "îmbunătăţit poziţiile" în respectiva zonă de la nord-vest de oraşul Avdiivka, ce a fost o redută fortificată a armatei ucrainene şi a fost ocupat de armata rusă în februarie, o înaintare obţinută cu preţul unor mari distrugeri, dar care a evidenţiat dificultăţile armatei ucrainene.

Pe 26 februarie, odată cu abandonarea satului vecin Lastocikine, trupele ucrainene au anunţat că se repliază în spatele unor noi linii defensive la Orlivka pentru a stopa avansul trupelor ruse. Armata rusă, în pofida unor pierderi importante, progresează lent pe frontul din estul Ucrainei, mai ales în zona Avdiivka şi, mai către nord, în zona Ceasov Iar, un oraş-cheie unde armata ucraineană s-a repliat după ce a pierdut oraşul Bahmut în mai 2023.

Armata ucraineană insistă că are urgent nevoie de arme şi muniţii pentru a rezista multiplelor asalturi ruseşti şi susţine că, dacă ar avea suficiente obuze, ar putea opri înaintarea rusă. Ucraina se află în criză de muniţie după ce UE i-a livrat doar circa 30% din cele un milion de obuze de calibrul 155 mm promise în martie anul trecut, iar ajutorul american este în continuare blocat în Congresul SUA.

În plus, Kievul are dificultăţi şi cu recrutarea de noi soldaţi în acest context militar nefavorabil, în timp ce Moscova susţine că în fiecare lună zeci de mii de bărbaţi semnează contracte pentru a se înrola în armata rusă.

Pentru a compensa eşecurile de pe front şi deficitul de muniţii, armata ucraineană recurge la tactici de război asimetric, în special atacuri cu drone care în ultima vreme au ţintit cu predilecţie rafinării ruseşti, iar începând de săptămâna trecută grupări armate formate din combatanţi ruşi pro-ucraineni au lansat incursiuni în localităţi ruseşti aflate în proximitatea frontierei ucrainene în provinciile ruse Kursk şi Belgorod, localităţi asupra cărora armata ucraineană a efectuat de asemenea bombardamente.

Pe de altă parte, secretarul american al Apărării Lloyd Austin a anunţat din nou, marţi, că Statele Unite ”nu vor lăsa Ucraina să cadă”, în pofida blocării unui ajutor american în Congres, în timp ce trupele ucrainene sunt afectate de o penurie de armament şi trupe, relatează News.ro.

Lloyd Austin a făcut aceste declaraţii în deschiderea unei reuniuni a Grupului de Contact al aliaţilor Ucrainei, însărcinat cu coordonarea susţinerii militare a Ucrainei, la baza aeriană americană Ramstein, în Germania.

Din cauza unor reticenţe ale unor aleşi republicani care-l susţin pe fostul preşedinte Donald Trump, un ajutor american destinat Kievului în valoare de 60 de miliarde de dolari este blocat în Congres de mai multe luni.

Casa Albă a avertizat că o anvelopă în valoare de 300 de milioane de dolari (274 de milioane de euro) destinată Ucrainei, anunţată săptămâna trecută, este suficientă timp de doar câteva săptămâni.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat marți un pachet de ajutoare în valoare de 500 de milioane de euro pentru Ucraina, care include 10.000 de obuze și a declarat că SUA este în continuare un partener de încredere, relatează Rador Radio România. "Am alcătuit din nou un pachet de ajutoare în valoare de aproape jumătate de miliard de euro", le-a spus Pistorius reporterilor în marja discuțiilor cu reprezentanţi ai SUA și ai altor aliați de la baza aeriană Ramstein. Ministrul a mai spus că nu are nimic de adăugat la poziția Germaniei conform căreia nu vor exista militari germani în Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut marţi Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) "pedepsirea" acestor combatanţi, pe care i-a calificat drept "gunoaie" şi "trădători". "Nu trebuie să uităm cine sunt ei, să-i identificăm pe nume. Îi vom pedepsi în mod imprescriptibil, oriunde s-ar găsi", a indicat Putin într-un discurs susţinut în faţa responsabililor FSB.

