Volodimir Zelenski, reacție la moartea Reginei Elisabeta a II-a: 'În numele poporului ucrainean, traansmitem sincere condoleanţe'

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de condoleanţe britanicilor după moartea Reginei Elizabeta a II-a a Marii Britanii.

El a notat, într-un mesaj pe Twitter, că moartea reginei reprezintă o „pierdere ireparabilă”.

„Am aflat cu profundă tristeţe de moartea Majestăţii Sale Regina Elizabeth II. În numele poporului ucrainean, traansmitem sincere condoleanţe familiei regale, Marii Britanii şi Commonwealth-ului după această pierdere ireparabilă. Gândurile şi rugăciunile noastre se îndreaptă către voi”, a scris Zelenski.

La moartea reginei, prințul Charles a devenit imediat noul monarh. Nu au fost făcute publice detalii oficiale despre ceea ce se va întâmpla în zilele următoare, dar se anticipează că reginei i se va face o înmormântare de stat completă, așa cum este tradițional pentru a marca moartea unui monarh.

A început o perioadă de doliu național, care va dura până la funeralii, care se așteaptă să aibă loc la 10 zile de la moartea reginei. Trupul ei va fi mutat la Palatul Buckingham, unde va rămâne probabil timp de cinci zile.

Se așteaptă ca guvernul să nu anunțe alte probleme, cu excepția cazului în care sunt urgente, pentru a permite ca atenția să se concentreze complet asupra reginei. Evenimentele sportive majore, inclusiv meciurile de fotbal și cricket, vor fi probabil amânate în semn de respect.

Regele va semna planurile finale în zilele următoare.

