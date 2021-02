Vremea din București pune în pericol VIAȚA copilului ars cu supă: elicopterul nu poate ateriza din cauza condițiilor meteo

Fetiţa de 1 an şi 9 luni care a suferit arsuri grave pe o mare parte din suprafaţa corporală după ce s-a opărit cu ciorbă nu poate fi transferată la Bucureşti din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a declarat coordonatorul SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu, informează Agerpres.

Potrivit acesteia, copilul a suferit arsuri de gradele II şi III pe aproximativ 80% din corp. Din cauza gravităţii arsurilor şi a durerilor insuportabile, copilul a fost anesteziat, intubat şi ventilat mecanic. Fetiţa a fost transferată la Iaşi în cursul zilei de sâmbătă cu elicopterul SMURD de la Spitalul din Huşi, urmând să fie trimisă, ulterior, spre Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti. Din cauza condiţiilor meteo, transferul nu a mai fost posibil, deocamdată.

"Elicopterul SMURD Iaşi a efectuat preluarea tratamentul şi transferul unei fetiţe în vârstă de un an, cu arsură pe aproximativ 80% din suprafaţa corporală. Împreună cu fratele ei a suferit un accident casnic, arsura fiind provocată de lichid fierbinte, de ciorbă. A afectat aproape toată suprafaţa corporală, are arsuri de gradele II B şi III pe 80% din corp. S-a decis efectuarea unei anestezii generale pentru intubaţie oro-traheală şi ventilaţie mecanică. A fost nevoie de o sedare întrucât durerea era extrem de mare. A fost adusă cu elicopterul SMURD în Iaşi. Este stabilă hemodinamic. Este în terapie intensivă la Chirurgie Plastică de la Spitalul de Copii Sf. Maria. Am primit avizul pentru transferul acestui caz cu arsură severă la Spitalul "Grigore Alexandrescu", care este Centru de arşi pentru pacienţi de vârstă pediatrică, însă condiţiile meteo dintre Iaşi şi Bucureşti nu au permis nici zborul avionului, nici al elicopterului. Vom relua transferul atunci când solicitarea va veni de la Pediatrie şi condiţiile de vreme vor permite transferul", a explicat prof.univ.dr Diana Cimpoeşu.

Fratele fetei a suferit arsuri pe 6% din corp. El urmează să fie adus cu ambulanţa la Spitalul "Sf. Maria" din Iaşi.