Washingtonul intenţionează să desemneze Garda Revoluţionară iraniană drept organizaţie teroristă

Se preconizează ca SUA să desemneze Corpul de Gardă Revoluţionar, elita armatei iraniene, drept organizaţie teroristă străină, informează Reuters, citând trei surse din rândul oficialilor americani, potrivit Agerpres.

Decizia, despre care au existat zvonuri de mai mulţi ani, ar urma să fie anunţată de Departamentul de Stat probabil cel mai devreme luni, conform surselor citate.Acesta ar reprezenta o premieră pentru Washington, fiind prima dată când armata unui alt stat este desemnată oficial drept organizaţie teroristă.Criticii avertizează că o astfel de măsură ar putea determina ca oficiali ai armatei şi serviciilor de informaţii ai SUA să devină obiectul adoptării unor decizii similare din partea unor guverne străine neprietenoase.Pentagonul a refuzat să comenteze, direcţionând solicitările de confirmare spre Departamentul de Stat. Departamentul de Stat şi Casa Albă au refuzat, la rândul lor, să facă comentarii.Misiunea Iranului pe lângă ONU nu a răspuns încă solicitării de comentarii.

Secretarul de stat american Mike Pompeo, un critic vehement al Iranului, a pledat pentru schimbarea politicii SUA ca parte a poziţiei dure adoptată de administraţia Trump faţă de regimul de la Teheran.



Informaţii despre o astfel de decizie au apărut pentru prima oară în publicaţia Wall Street Journal.



Reuters aminteşte că SUA au trecut pe lista neagră zeci de entităţi şi persoane afiliate Gărzii Revoluţionare iraniene, dar niciodată organizaţia în sine.



Fostul subsecretar de stat şi principal negociator în domeniul nuclear cu Iranul, Wendy Sherman, s-a declarat îngrijorată de implicaţiile unei astfel de decizii pentru forţele americane.



"S-ar putea chiar sugera, din moment ce este greu să vedem de ce acest lucru este în interesul nostru, că preşedintele caută o cauză pentru un conflict", a declarat Sherman, director al Centrului pentru Leadership public la Harvard Kennedy School. "Garda Revoluţionară Iraniană este integral supusă sancţiunilor şi această escaladare pune categoric în pericol trupele noastre din regiune", a estimat ea.



Înfiinţată după Revoluţia Islamică din 1979 pentru a proteja sistemul de guvernământ al clericilor şiiţi, Garda Revoluţionară iraniană este cea mai puternică organizaţie de securitate a Iranului. Ea deţine controlul asupra unor largi sectoare ale economiei şi are o influenţă foarte mare asupra sistemul politic iranian.



Garda Revoluţionară este responsabilă de rachetele balistice şi programele nucleare ale Iranului. Teheranul a avertizat că deţine rachete cu o rază de acţiune de până la 2.000 km, suficient pentru a atinge bazele militare din regiune ale Israelului şi SUA.



Numărul membrilor săi este estimat la 125.000 de militari. Garda deţine unităţi terestre, maritime, aeriene şi răspunde în faţa liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei.



Nu este clar care ar urma să fie impactul deciziei Washingtonului asupra activităţilor SUA în ţări care au legături cu Teheranul, precum Irakul.



Bagdadul are legături culturale şi economice profunde cu Iran şi Oman. SUA au încheiat în martie un acord strategic cu Omanul privind utilizarea porturilor, ceea ce va permite armatei americane să acceseze mai bine regiunea Golfului şi să reducă necesitatea de a trimite nave prin Strâmtoarea Hormuz, un punct maritim strategic pentru Iran.