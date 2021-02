XTB: Fenomenul GameStop și Reddit, un punct de cotitură în istoria tranzacționării de acțiuni. Ce impact va avea asupra piețelor de capital pe viitor?

Influența asupra pieței avută de către comunitatea Reddit, comportamentul marilor bănci și fonduri de investiții perceput ca fiind incorect de micii investitori, neintervenția SEC (ASF-ul american) în piață, imposibilitatea de a reglementa Internetul, precum și oprirea intempestivă a tranzacționării de acțiuni de către unii brokeri spre nemulțumirea masivă a investitorilor sunt principalele idei care au reieșit în urma Fenomenului GameStop și Reddit din ultimele zile.

În încercarea de a explica pe înțelesul tuturor ce s-a întâmplat pe piețele bursiere, dar și pentru a trage o serie de concluzii valoroase despre repercusiunile posibile asupra burselor pe viitor, casa de brokeraj XTB România i-a adus laolaltă pe Filip Kaczmarzyk, membru în boardul XTB la nivel global și șeful departamentului de Tranzacționare, Claudiu Cazacu, Consulting Strategist și Irina Cristescu, General Manager, în cadrul sucursalei din România.

„Evident, trebuie să pornim de la comunitatea Reddit, deoarece este ea cauza seriei de evenimente recente. Ceea ce s-a întâmplat este că membrii forumului au decis că este timpul să arate marilor fonduri și băncilor de investiții că piețele de acțiuni nu sunt ale lor. Acești membri susțin că a fost inacceptabil faptul că marile bănci au luat poziții short pe acțiuni (au vândut în lipsă mizând pe scădere), dorind astfel ca aceste companii să eșueze. Planul a fost de a alege acțiunile unei companii pentru care există expunere ridicată pe poziții short însă rulajele sunt relativ mici, și să încerce să ridice prețul, astfel încât vânzătorii cu poziții short să fie afectați. Atunci când volumele sunt mici și numărul de ordine este redus, este foarte ușor să miști acea piață, în special pentru un grup organizat de investitori. Așa a fost ales GME. GameStop are o rețea de magazine de jocuri (în speță pentru PC si consolă) în toată SUA. Anul trecut pe vremea aceasta, acțiunile GME se tranzacționau la 4 USD. În această săptămână însă au crescut și la peste 450 USD datorită investitorilor Reddit și mecanismului short squeeze”, explică Filip Kaczmarzyk.

Dar să explicăm pe scurt și ce înseamnă vânzărea în lipsă. Atunci când un investitor crede că prețul unei anumite acțiuni va scădea, poate găsi pe cineva de la care să împrumute acțiunile pentru ca apoi să le vândă. Desigur, la o anumită dobândă. Apoi, când acțiunile scad într-adevăr, le cumpără înapoi la un preț mai mic și le returnează proprietarului, marcând ca profit diferența dintre prețul de cumpărare și vânzare, minus rata dobânzii. “Există totuși un element care face diferența. Vânzările în lipsă nu sunt disponibile pe scară largă pentru toată lumea. De obicei, marile instituții, cum sunt băncile sau fondurile de investiții, pot face acest lucru. Însă aceste instituții trebuie să raporteze autorității de reglementare valoarea pozițiilor short deținute, iar datele sunt disponibile pe scară largă pentru public”, explică, mai departe, șeful departamentului de Tranzacționare al XTB la nivel global.

„Astfel, investitori alături, poate, de membri ai acestui forum au început să cumpere cantități semnificative de acțiuni GameStop, ceea ce a pus presiune ascendentă pe prețul de piață. Desigur, vânzătorii în lipsă au înregistrat o pierdere pe pozițiile lor (de tip short). Trebuie să avem în vedere că, atunci când un investitor deschide o poziție de vânzare în lipsă (short), trebuie să depună o anumită garanție financiară la broker, astfel încât acesta să știe că este capabil să acopere eventuale pierderi la închiderea poziției. Cu cât prețul GME era mai mare, cu atât brokerii solicitau sume mai mari. O poziție în pierdere nu poate fi ținută la nesfârșit. Unii dintre vânzătorii în lipsă au decis să își închidă pozițiile. Și pentru a închide o poziție short, un investitor trebuie să cumpere acțiunile, ceea ce crește prețul, oferind chiar ce așteptau investitorii și cei de pe forumul WSB de pe Reddit. Acest mecanism, descris simplificat anterior, se numește short squeeze, o forțare a pozițiilor de vânzare în lipsă. Se poate ca forumul Reddit să fi oferit doar scânteia, una puternică, iar ceea ce s-a întâmplat mai târziu să fi fost un mecanism natural de piață, pe care unii dintre investitorii instituționali să nu îl fi luat în considerare. Odată ce această formulă a funcționat pentru GME, unii dintre cei de pe forum au început să caute acțiunile și activele următoare predispuse la mișcări similare. Scenariul s-a răspândit în mai multe zone ale pieței, dar cu un succes mult mai restrâns”, adaugă, la rândul său, Claudiu Cazacu.

Pentru a avea o viziune de ansamblu asupra întregii situații, cifrele spun totul. Într-o zi de tranzacționare, XTB a avut 2.500 de ordine plasate într-o perioadă scurtă de timp la deschiderea pieței americane. 1.800 dintre aceste ordine erau GME sau AMC. GameStop a fost la nivel global acțiunea cea mai tranzacționată din data de 25 ianuarie până astăzi. Împreună cu AMC, acestea două au reprezentat peste 20% din volumul total al tranzacțiilor pe acțiuni. De asemenea, GameStop a fost în top 3 cele mai populare acțiuni în fiecare sucursală XTB din întreaga lume în luna ianuarie, într-un context în care majoritatea tranzacțiilor au avut loc în principal în ultima săptămână a lunii.

„Asta arată cât de mare a fost frenezia. Toată lumea a vrut să tranzacționeze acțiunile respective. Mai mult, am avut clienți care deschideau conturi noi DOAR pentru acest lucru. Datorită acestui fenomen, numai în ianuarie XTB a deschis dublul conturilor față de maximul istoric care a avut loc anul trecut în varf de pandemie și care era deja la rândul său un maxim fără precedent. Deci, cu siguranță putem vorbi despre un interes sporit. Ceea ce este mai important în opinia mea este modul în care am reușit să gestionăm fluxul clienților noi și existenți. Spre deosebire de unii brokeri de pe piață care au suspendat temporar deschiderea de noi conturi de tranzacționare, XTB a oferit continuitate și în fluxul de deschidere a conturilor noi. În fiecare zi sistemele noastre atingeau noi valori maxime în ceea ce privește numărul de utilizatori online. Pentru a facilita acest flux, am acționat imediat și am optimizat infrastructura tehnică pentru a îmbunătăți capacitatea totală a sistemului. Afluxul de clienți noi care au solicitat deschiderea de cont în aceasta perioadă a fost însă și de până la 10 ori mai mare decât în perioade normale în așa fel încât procesul de verificare si validare a datelor clienților a durat considerabil mai mult. De asemenea, unii brokeri din piață nu au reușit să susțină și au blocat posibilitatea de cumpărare pentru aceste acțiuni. XTB însă a reușit să țină situația sub control, fiind unul dintre puținii brokeri care nu au restricționat tranzacționarea pe GME, AMC sau alte instrumente similare. XTB funcționeaza ca un broker de tip agenție pentru acțiuni, lucrând cu diferite contrapărți pentru a garanta executarea ordinelor clienților direct în piață. Au existat la un moment dat ușoare întârzieri, acestea fiind rezultatul volumelor mai mari decât de obicei și a numărului limitat de brokeri din SUA care au permis execuția în acele momente. Dar în cele din urmă toți clienții XTB au reușit să achiziționeze acțiunile dorite în portofoliile lor. Am navigat în această perioadă critică fără niciun incident major, iar clienții noștri au avut acces complet și constant la portofolii în orice moment.”, a spus și Irina Cristescu.

Cum interpretăm mai departe ce s-a întâmplat? Iată opinia lui Filip Kaczmarzyk, șeful departamentului de Tranzacționare al XTB la nivel global.

Ceea ce putem spune cu siguranță este că SEC nu a întreprins nicio acțiune până acum. Pe de altă parte, ar fi avut ce sa facă?

Ceea ce putem spune sigur este că există un risc sistematic la care nimeni nu s-a gândit până acum. Tranzacționarea se îndepărtează din ce în ce mai mult de burse și se apropie de market makeri și de operatori independenți. Acest lucru permite instituțiilor precum Robinhood să ofere tranzacționare de acțiuni fără costuri. Adesea, pentru decontarea tranzacțiilor clienților sunt utilizate instituțiile mici subcapitalizate în locul băncilormari, scumpe. Dar ceea ce putem face este ca măcar să avem încredere că acele bănci sunt acolo dacă piețele o iau razna.

Evident, este imposibil să reglementezi Internetul. Totuși, ceea ce poate fi reglementat sunt piețele, market makerii, casele de compensare. Cred că SEC va dispune reglementări noi cu privire la cerințele minime de capitalizare sau garanții pentru acele companii. SEC nu poate opri frenezia, dar ceea ce poate garanta este că, data viitoare, tranzacționarea să nu fie întreruptă sau impactul asupra sistemului și infrastructurii să fie mai mic.

Așa cum am spus la început, totul a fost posibil pentru că a existat un interes crescut pe vânzările în lipsă și volume mici. Acest lucru nu ar fi posibil cu acțiunile Apple sau Bank of America. Cel puțin așa cred. De asemenea, nu cred că este posibil cu argintul sau cu orice altă marfă de top. Capitalizarea de piață a acestor active este prea mare. Ar fi necesară participarea unui un număr mult mai mare de investitori pentru ca o astfel de schemă să funcționeze pentru astfel de instrumente. Forumul Reddit a crescut semnificativ în ultimele câteva zile. Însă, cu cât grupul este mai mare, cu atât este mai dificil pentru cineva să îl organizeze și să coordoneze întreg procesul. Cred că asta s-a întâmplat luni pe Ripple. Un lucru este, însă, cert. Nu toată lumea a ieșit în profit în urma freneziei pe GME. Odată ce a trecut punctul culminant, prețul acțiunilor a scăzut îndreptându-se spre valorile inițiale de 4 USD... gândiți-vă ce s-a întâmplat cu cei care au intrat prea târziu achiziționând la 300 USD.